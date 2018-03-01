Участники Нацотбора на Евровидение-2018 — группа Kozak System — презентовали видеоклип на новую песню «Я віддам». И это не просто клип, а настоящее короткометражное кино, созданное режиссером Алексом Сигаловым, который работает в Австрии. Читайте подробности в нашем материале.

Как рассказал режиссер, песня «Я віддам» вдохновила его своей искренностью, поэтому он сам предложил группе сотрудничество. «В песне «Я віддам» меня сразу же зацепила искренность. Это не просто слова, спетые вокалистом, — это реально прожитая история, и это чувствуется. Именно поэтому для своего клипа я выбрал эту песню», — говорит Алекс Сигалов.

Кстати, текст песни написал неизменный автор хитов Kozak System, известный поэт Сергей Жадан.

Трехминутная короткометражка снята в Австрии. Музыканты в ней не появляются совсем, зато есть диалоги и монологи без музыкального сопровождения, линия, которую играют актеры, и даже художественная линия, созданная исключительно за счет использования того или иного цвета.

«Задача была непростая: рассказать историю за три минуты так, чтобы слушатель не только захотел послушать и посмотреть ее еще раз, но и вынес из увиденного что-то лично для себя. Я не отрываю музыку и видео друг от друга — они должны быть «дуэтом». И если это удается — замысел успешный. «Винегрет» из силиконовых beauty-шотов, дорогих локаций и бессмысленных китчевых приемов меня ни как зрителя, ни как режиссера никогда не интересовал», — отмечает режиссер.

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Результат сотрудничества Алекса Сигалова и Kozak System будет представлен на фестивале короткометражного кино VIS Vienna Independent Shorts, который будет проходить с 29 мая по 4 июня в Вене.

Песня «Я віддам» войдет в новую, четвертую по счету, пластинку Kozak System «Не Моя», которую группа презентует во время сольного концерта в столичном клубе Atlas 30 марта.

Алекс Сигалов — призер кинематографических наград, среди которых Cesar Awards, German Design Award и др. Среди его работ – ролики для таких известных мировых брендов, как Mercedes, Otto, Estée Lauder, Marionnaud, PEZ, Velux, ÖAMTC, BMVIT.