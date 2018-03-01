Учасники Нацвідбору на Євробачення-2018 — гурт Kozak System — презентували відеокліп на нову пісню «Я віддам». І це не простий кліп, а справжнє короткометражне кіно, створене режисером Алексом Сигаловим, який працює в Австрії. Читайте подробиці в нашому матеріалі.

Як розповів режисер, пісня «Я віддам» надихнула його своєю справжністю, щирістю, тому він сам запропонував гурту співпрацю. «У пісні «Я віддам» мене одразу ж зачепила щирість. Це не просто слова, проспівані вокалістом, — це реально прожита історія, і це відчувається. Саме тому для свого кліпу я обрав цю пісню», — каже Алекс Сигалов.

До речі, текст пісні написав незмінний автор хітів Kozak System, відомий поет Сергій Жадан.

Трихвилинну короткометражку знято в Австрії. Музиканти у ній не з’являються зовсім, натомість є діалоги і монологи без музичного супроводу, лінія, яку грають актори, та навіть художня лінія, яку відіграють кольори.

«Завдання було непросте: розповісти історію за три хвилини так, щоб слухач не лише захотів послухати і подивитися її ще раз, а також виніс із побаченого щось особисто для себе. Я не відриваю музику і відео одне від одного — вони мають бути «дуетом». І якщо це вдається — задум успішний. «Вінегрет» із силіконових beauty-шотів, дорогих локацій і безглуздих кітчевих прийомів мене ані як глядача, ані як режисера ніколи не цікавив», — зазначив режисер.

Результат співпраці Алекса Сигалова і Kozak System буде презентовано на фестивалі короткометражного кіно VIS Vienna Independent Shorts, який проходитиме з 29 травня до 4 червня у Відні.

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Пісня «Я віддам» увійде до нової, четвертої за ліком, платівки Kozak System «Не Моя», яку гурт презентує під час сольного концерту в столичному клубі Atlas 30 березня.

Алекс Сигалов — призер кінематографічних нагород, серед яких Cesar Awards, German Design Award та ін. Серед його робіт — ролики для таких відомих світових брендів, як Mercedes, Otto, Estée Lauder, Marionnaud, PEZ, Velux, ÖAMTC, BMVIT.