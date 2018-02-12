Солист группы The ВЙО на своей странице в соцсети извинился за свое поведение на Нацотборе на Евровидение-2018. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Лидер группы The ВЙО Мирослав Кувалдин на своей странице в Facebook опубликовал извинение за свое поведение и недопустимые высказывания в адрес членов жюри и участников шоу: «Друзья, очень переживаю и хочу извиниться за свою позорную реакцию на национальном отборе Евровидения. Она никак не касалась ни телеканала СТБ (все было сделано суперпрофессионально), ни судейства (в жюри сидят настоящие профессионалы своего дела), ни конкурсантов (состав участников был очень сильный и разноплановый — все молодцы)».

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Певец отметил, что не собирался кого-то намеренно оскорблять, просто хотел пошутить, однако переборщил.

«Мы сразу шли на конкурс и понимали, что нас пригласили для того, чтобы показать, насколько разноплановая музыка делается в Украине сегодня. И все зрители это увидели. Миссия The ВЙО — нести положительные эмоции, и мы с ней справились (почти). Просто лично я оказался не готов к низкой оценке нашего коллектива. Это мои личные проблемы)», — написал исполнитель.

Мирослав пообещал сходить к психологу и еще раз проговорить все, что произошло. Напоследок он поблагодарил зрителей за поддержку и пожелал победы лучшим в конкурсе.

Добавим, группа The ВЙО выступила в первом полуфинале под номером 5 с песней «Нґа-Нґа». От судей музыканты получили 2 балла, от зрителей — всего 1. Какие оценки получили остальные участники — читайте ЗДЕСЬ.

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