10 лютого, цієї суботи, відбувся перший півфінал Нацвідбору на Євробачення-2018. У конкурсі схрестили свої пісенні мечі відразу дев’ятеро учасників шоу, однак лише трьом із них вдалося потрапити до фіналу. Що залишилося за кадром Нацвідбору на Євробачення, читайте прямо зараз.

На Нацвідборі цього року було весело та дуже емоційно. Учасники помітно нервували, хоч і намагалися приховати своє хвилювання. Проте після своїх виступів та критики журі у кількох артистів емоції все ж вийшли на поверхню. Однак про все по черзі.

Відкрив шоу CONSTANTINE з піснею «Місто», яку присвятив солістці гурту The Erized. На сцену співак піднявся у завзятому настрої.

«Я на сцені почуваюся в ейфорії, в якомусь щасті, тому що це те, заради чого я живу. І ось зараз момент щастя, любові. Я не на конкурсі, я на сцені», — поділився співак.

Після свого виступу артист зазначив, що часто співає Соні Сухоруковій свої пісні при зустрічі. Проте такого жесту ведучий конкурсу Сергій Притула не зацінив, а лише підколов виконавця у відповідь. Мовляв, для чого таким займатися?! У цілому виступ CONSTANTINE судді оцінили добре — в 7 балів, однак глядачі дали співаку лише 2 бали.

Наступним виступив відомий співак Сергій Бабкін. Він виконав пісню українською мовою під назвою «Крізь твої очі». На сцену виконавець вийшов босим у білому костюмі та з червоним клубком ниток, який крутив в руках.

За кулісами виконавець зізнався, що не відчував змагання.

«Тут перш за все музика. А все інше — справа суддів і глядачів — вирішувати, як я заспівав», — резюмував Бабкін.

Його трек знайшов позитивні відгуки у членів журі та високі бали — 8, однак глядачі поставили йому лише 4. Тим не менш Сергій тримався гідно та мужньо. Можливо, така реакція викликана значною підтримкою його дружини — Сніжани, яка постійно була з ним поруч, хтозна? Пара часто обіймалася та обмінювалася ніжними поглядами за кулісами.

Третім на сцену вийшов LAUD. Співак виступив блискуче та практично ідеально. Його пісня та голос пройняли не лише журі, а й глядачів.

«Моя пісня їм сподобалася, отримав класні коментарі і я дуже цьому радий. Був момент, коли Євген Філатов говорив, що хотів кульмінації. Це момент, який потрібно доопрацювати», — розповів співак.

Нестримні фанатки після оголошення результатів періодично викрикували приємні речі з зали виконавцю, називаючи його красунчиком і найкращим співаком. Врешті-решт 9 балів від членів журі та 7 від шанувальників привели LAUD у фінал.

Четвертим на шоу виступив гурт KAZKA. Артисти співали пісню «Дива». І все б нічого, проте у них щось пішло не так: фонограма подекуди давала збої, і солістка не завжди потрапляла у ноти, що не могли не помітити члени журі. Проте їхню критику гурт зустрів гідно та зізнався за кулісами, що цілком погоджується з усім сказаним.

У перерві між виступами один фанат гурту, з яким нам вдалося поспілкуватися у холі, зізнався, що незважаючи на неідеальний виступ, вважає, що KAZKA — найсильніші претенденти на перемогу, а солістка гурту Олександра Зарицька — найдивовижніша жінка, яку він мріє взяти у дружини. Проте попри схвальні відгуки від фанів, до фіналу артисти із загальним результатом 9 балів все ж не потрапили.

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Під номером 5 виступив гурт The ВЙО. Хлопці ще до виступу виходили у хол до публіки та ділилися своєю музикою та настроєм. На сцені їхній запал також не зник: вони кайфували як могли.

«Коли Джамала почала танцювати, я зрозумів, що все нормально. Хоча регі — це не дуже танцювальна музика, це музика для дорослих людей, які можуть і стоячи затанцювати. Ця музика навіть вагітним прописана», — коментував свій виступ лідер гурту Мирослав Кувалдін.

Проте танці Джамали та надхороший настрій артистів від невдачі їх все ж не врятували. Від журі колектив отримав 2 бали, від глядачів — лише 1. Своїх емоцій хлопці стримувати не намагалися. Зокрема, Мирослав почав відразу на сцені у грубій формі відгукуватися про журі та учасників конкурсу. На щастя, наступного дня соліст охолонув і написав на своїй сторінці у Facebook слова пробачення та визнав, що піддався емоціям і повів себе, м’яко кажучи, вельми некоректно.

Слідом за гуртом заспівали свою композицію для шоу KOZAK SYSTEM. Їхній трек «Mamai» був дуже запальним і драйвовим. Публіка, судячи з яскравих оплесків та емоцій, була захоплена їхнім виконанням. Проте судді не розділили цих поривів і розкритикували пісню. Зі слів Андрія Данилка, в артистів недостатньо хороший рівень англійської, та й сам виступ залишає бажати кращого. Його підтримав і Євген Філатов, а от Джамала заступилася за хлопців і визнала, що їхнє шоу було запальним. Співачка також зізналася, що у консерваторії була закоханою у фронтмена гурту Івана Леньо. Проте він, скоріш за все, любив лише музику. Тим не менш KOZAK SYSTEM від журі отримав всього 1 бал, від глядачів — 3 бали, чого недостатньо для фіналу.

VILNA, яка виступала під номером 7, буквально увірвалася до фіналу. За оцінками журі, її пісня «Forest song» отримала 3 бали. Проте молоду виконавицю врятувала любов глядачів, які поставили їй 9 балів. Дівчина відчула схильність фанів ще під час свого виступу.

«Дуже прекрасна публіка — люди одразу засвітили вогники, коли я вийшла на сцену. І це мені нагадало якесь зоряне небо. Мені дуже сподобалось, одразу відчулася атмосфера спокою, не було ніякого нервування. Було дуже приємно побачити людей, яким я співала», — поділилася Ірина Василенко.

Саме завдяки шанувальникам VILNA 24 лютого змагатиметься за право представляти Україну на міжнародному конкурсі в Лісабоні.

Передостаннім виступив гурт Pur:Pur. Колектив почув багато хороших слів про своє шоу.

«Джамала багато приємних речей сказала. Навіть Данилко сказав, що був радий бачити нас у фіналі. Нас дуже похвалили, сказали, що ми легкі, творчі, одним словом, не втратили космічності, при цьому всім сподобалася пісня», — зазначила солістка гурту Ната Сміріна.

Pur:Pur був за крок до фіналу, проте глядачі вирішили інакше. Хоч гурт і отримав однакову кількість балів із VILNA та Сергієм Бабкіним, до омріяного фіналу так і не потрапив. За правилами конкурсу, за однакових оцінок виграє той, за кого більше віддадуть голосів люди.

Закрив півфінал гурт The Erised з піснею «Heroes». За кілька хвилин до виступу лідерка колективу зазначила: «Ми готові до будь-якої критики, аби вона була конструктивна, обґрунтована. Але насправді ми не конфліктні, тому в нас буде адекватна реакція». Члени журі все ж покритикували їхній виступ і зазначили, що чекали більшого від гурту. Мовляв, шоу було дещо млявим. Врешті-решт The Erised від суддів отримали 5 балів, а ось від фанів — 8. Саме завдяки глядачам артисти закрили трійку фіналістів, які боротимуться за першість у фінальному етапі Нацвідбору. Чи стане хтось саме з цих виконавців переможцем — покаже час.

Всі виступи учасників Нацвідбору на Євробачення-2018 можете дивитися ТУТ.

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