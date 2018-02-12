Соліст гурту The ВЙО на своїй сторінці у соцмережі вибачився за свою поведінку під час Нацвідбору на Євробачення-2018. Докладніше про це читайте у нашому матеріалі.

Лідер гурту The ВЙО Мирослав Кувалдін на своїй сторінці у Facebook опублікував вибачення за свою поведінку та неприпустимі висловлювання на адресу членів журі та учасників шоу: «Друзі, дуже переживаю та хочу вибачитись за свою ганебну реакцію на національному відборі Євробачення. Вона ніяк не стосувалася ані телеканалу СТБ (все було зроблено суперфахово), ані суддівства (в журі сидять справжні професіонали своєї справи), ані конкурсантів (склад учасників був дуже сильний і різноплановий — всі молодці).

Читайте також: Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення-2018: результати голосування від 10.02.2018

Співак зазначив, що не збирався когось навмисно ображати, просто хотів пожартувати, однак переборщив.

«Ми відразу йшли на конкурс і розуміли, що нас запросили задля того, аби показати, наскільки різнобарвна музика робиться в Україні сьогодні. І всі глядачі це побачили. Місія The ВЙО — нести позитивні емоції, і ми з нею справились (майже). Просто особисто я виявився не готовим до низької оцінки нашого колективу. Це мої особисті проблеми)», — написав виконавець.

Мирослав пообіцяв сходити до психолога та ще раз проговорити все, що сталося. Насамкінець він подякував глядачам за підтримку та побажав перемоги найкращим у конкурсі.

Додамо, гурт The ВЙО виступив у першому півфіналі під номером 5 з піснею «Нґа-Нґа». Від суддів музиканти отримали 2 бали, від глядачів — всього 1. Які оцінки отримали інші учасники — читайте ТУТ.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.