Учасники гурту The Erised, який потрапив до фіналу Нацвідбору на Євробачення-2018, поділились з stb.ua своїми емоціями від виступів колег у другому півфіналі та зізналися, через кого найбільше засмутилися минулого разу. Подробиці — в нашому матеріалі.

Музиканти з гурту The Erised зізналися, що весь тиждень після першого півфіналу відпочивали та набиралися сил перед фіналом. Проте 17 лютого все ж не втрималися та завітали на другий етап Нацвідбору на Євробачення-2018, аби побачити виступи своїх конкурентів.

«Насправді всі дуже гідні. Минулого разу були несподівані результати голосування. Тому сьогодні буде дуже цікаво подивитися, хто пройде у фінал», — сказала солістка гурту Соня Сухорукова.

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За словами співачки, вона засмутилася минулого півфіналу через CONSTANTINE, який не пройшов далі: «Він спокійно до цього поставився, але я дуже засмутилася. Я дуже за нього вболівала і я знаю, як він старався, скільки сил вклав. Тому не дуже приємно, що він не пройшов».

Також вона сказала, що CONSTANTINE обов’язково прийде підтримати її у фіналі.

Нагадаємо, свою конкурсну пісню «Місто» співак присвятив солістці гурту The Erised Соні Сухоруковій.

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