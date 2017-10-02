Олег Винник поздравил Андрея Данилко с днем рождения

Сегодня, 2 октября, свое 44-летие отмечает Андрей Данилко. Поздравить легендарного артиста поспешил и его коллега по шоу «Х-фактор»-8 Олег Винник. Он записал видео с приятными словами и пожеланиями для Данилко и даже исполнил для него песню.

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В честь дня рождения Андрея Данилко, его коллега по «Х-фактор»-8 Олег Винник записал видеопоздравление. По дороге из Мариуполя в Покровск, где сегодня состоится концерт певца, он вместе со своей командой сказали Андрею Данилко теплые слова.

«Андрей, я поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе счастья, здоровья, удачи, многая-многая лета. И от всего нашего прекрасного коллектива – с днем рождения», — сказал на видео Олег Винник.

Покоритель женских сердец подготовил подарок для Андрея Данилко и спел праздничную украинскую народную песню «Многая літа».

Как это было — смотрите на эксклюзивном видео прямо сейчас!