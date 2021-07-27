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«Звана вечеря»-2 випуск 4: що подасть на вечерю холостяк-мільйонер?

27.07.2021

У вівторок, 27 липня, о 19:40 глядачі телеканалу СТБ побачать 4 випуск 2 сезону шоу «Звана вечеря», у якому люди найрізноманітніших професій, достатку, віку, захоплень, життєвих прагнень і кулінарних уподобань дивують своїх гостей вечерею і гостинністю. Зустрічайте нову четвірку яскравих героїв!

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Героями нового випуску стануть:

  • холостяк-мільйонер Валентин Станішевський, який у свої 32 роки має більше 7 бізнесів;
  • тренерка з побудови стосунків Дарина Баханова;
  • скандальна блогерка, співачка й інстамодель Римма Федорова;
  • фельдшер Олександр Грицай.

Хтось із героїв сподівається не тільки здобути перемогу в шоу, а й зустріти свою другу половинку! Не пропустіть пікантну прем’єру вже скоро!

Нагадаємо, тепер проєкт «Звана вечеря» виходить у новий час щопонеділка і щовівторка о 19:40.

«Звана вечеря» це українська адаптація популярного британського проєкту «Come Dine with Me» компанії ITV. У кожному випуску за одним столом зустрінуться чотири яскраві учасники з кардинально різними уявленнями про ідеальну вечерю. Вони будуть готувати свої коронні страви, ходити одне до одного в гості, демонструвати хазяйську привітність, а також оцінювати частування і гостинність суперників, щоб у підсумку визначити переможця.

Дивитись онлайн 1 випуск 2 сезону Звана вечеря від 19.07.2021

Video: «Звана вечеря»-2 випуск 4: що подасть на вечерю холостяк-мільйонер?

Звана вечеря-2 випуск 4: що подасть на вечерю холостяк-мільйонер?

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