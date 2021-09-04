Звана вечеря 2021 – 9 выпуск от 04.09.2021 – Званый ужин Евгений Поливода, Мила Гриценко, Александр Стыгарь, Влада Ткаченко

Вы смотрите онлайн шоу Звана вечеря 2021 выпуск 9 от 04.09.2021 на сайте телеканала СТБ!

Приготовьтесь к авторским блюдам, горячим спорам и откровенным признаниям. Ведь за один стол сядут совершенно разные люди. Участник шоу Мастер Шеф 4 сезон Евгений Поливода поразит гостей необычными блюдами и эмоциональной перепалкой на тему интимной жизни. На ужине у звездной диетолога Милы Гриценко гости смогут открыть для себя мир правильного питания и убедиться: можно вкусно похудеть. Миллионер и холостяк Александр Стыгарь в 9 выпуске шоу СТБ Звана вечеря 2 сезон разрушит представление о богатых бизнесменах. А работница ломбарда Влада Ткаченко устроит цыганский прием. Не пропустите больше подробностей – смотрите онлайн проект Звана вечеря 2021 выпуск 9 от 04.09.2021.

Смотрите онлайн Звана вечеря 2 сезон 8 выпуск эфир от 28.08.2021