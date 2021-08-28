Звана вечеря 2021 – 8 выпуск от 28.08.2021 – Званый ужин Виталий Ващук, Оля Сидоренко, Анатолий Цуперяк, Таша Егорова

Не пропустите очередной тест на гостеприимство – смотрите онлайн шоу Звана вечеря 2 сезон 8 выпуск от 28.08.2021!

Сегодня герои будут удивлять не только экстравагантными вечеринками, а и вкусом, оригинальностью блюд и сенсациями. Участница шоу Холостяк 11 сезон Оля Сидоренко расскажет о своем темном прошлом и правду о скандальной татуировке «Элитка». Звезда проекта Мастер Шеф Анатолий Цуперяк превратит традиционный закарпатский ужин в алкофест и впервые раскроет факты из своей личной жизни. Главный холостяк Киева Виталий Ващук в 8 выпуске шоу Звана вечеря 2021 удивит своим видением реальности. А фитнес-тренер Таша раскроет секрет, о том что сделало ее такой сильной и независимой. Не пропустите подробности – смотрите онлайн шоу Звана вечеря 2 сезон 8 выпуск от 28.08.2021 на СТБ.

Смотрите онлайн Звана вечеря 2 сезон 7 выпуск (эфир от 21.08.2021)