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Video: Звана вечеря 2021 – 7 выпуск от 21.08.2021 – Званый ужин Лера Калинина, Анжела Липская, Сергей Цибульский, Егор Степаненко

Смотрите онлайн шоу Званый ужин 2021 2 сезон 7 выпуск от 21.08.2021. Шоу Званый ужин - 2 сезон 7 выпуск на сайте СТБ
  • Званый ужин
  • Сезон 2
  • Звана вечеря 2021 – 7 выпуск от 21.08.2021 – Званый ужин Лера Калинина, Анжела Липская, Сергей Цибульский, Егор Степаненко
Выпуск 7 | 21.08.2021 | Сезон 2

В 7 выпуске шоу Званый ужин 2021 вас ждут космические откровения от суперфиналистки кулинарного проекта Мастер Шеф Анжелы Липской, вечер соблазнов и даже небольшой каминг-аут от участников!

Фитнес-тренер Егор накормит гостей люксовыми блюдами «по-пацански», а Сергей Цибульский оправдает свою фамилию и приготовит огромный луковый пирог! Но больше всех гостей удивит Анжела, которая предложит зарядиться энергетикой от деревьев. В ее доме участники 7 выпуска проекта Званый ужин попробуют сыроедческие блюда и услышат о том, что такое единение с природой.

Все четыре вечера участников будет волновать один вопрос – сколько операций сделала красотка Лера? Ответит ли она на такой личный вопрос? Узнайте прямо сейчас – смотрите Званый ужин 2021 онлайн.

Смотрите онлайн Званый ужин 2 сезон 6 выпуск (эфир от 14.08.2021)

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