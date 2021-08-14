Звана вечеря 2021 – 6 выпуск от 14.08.2021 – Званый ужин Яна Грабощук, Эпифанио Лопес, Екатерина Демьянова, Артем Кухаренко

Вы смотрите кулинарное реалити Звана вечеря 2 сезон 6 выпуск от 14.08.2021, в котором соберутся очень разные участники. Гостей принимать будут: актер и боксер Эпифанио Лопес (которого вы можете знать по сериалу Киев днем и ночью), самый молодой в Украине голова ОТГ Артем Кухаренко, скандальная модель Яна Грабощук и инспектор полиции Екатерина Демьянова.

В гостях у Артема Кухаренко герои реалити попытаются узнать, действительно ли он честный политик, а у Яны Грабощук – подробности фотосессии полуголых моделей. Девушка прославилась на весь интернет, когда снялась обнаженной в центре Дубая. Сможет ли девушка удивить своих гостей не только странными фактами своей биографии, но и кулинарными способностями? И почему в гостях у Екатерины Демьяновой актер Эпифанио прибегнет к ненормативной лексике? Смотрите все это в реалити Звана вечеря 2 сезон 6 выпуск от 14.08.2021 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Звана вечеря 2 сезон 5 выпуск эфир от 07.08.2021