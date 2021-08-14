Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Звана вечеря 2021 – 6 випуск від 14.08.2021 – Звана вечеря Яна Грабощук, Епіфаніо Лопес, Катерина Дем’янова, Артем Кухаренко

Дивіться онлайн шоу Звана вечеря 2021 2 сезон 6 випуск від 14.08.2021. Шоу Звана вечеря - 2 сезон 6 випуск на сайті СТБ
  • Звана вечеря
  • Сезон 2
  • Звана вечеря 2021 – 6 випуск від 14.08.2021 – Звана вечеря Яна Грабощук, Епіфаніо Лопес, Катерина Дем’янова, Артем Кухаренко
Выпуск 6 | 14.08.2021 | Сезон 2

Ви дивитеся кулінарне реаліті Звана вечеря 2 сезон 6 випуск від 14.08.2021, в якому зберуться дуже різні учасники. Гостей прийматимуть: актор і боксер Епіфаніо Лопес (якого ви можете знати по серіалу Київ днем ​​і вночі), наймолодший в Україні голова ОТГ Артем Кухаренко, скандальна модель Яна Грабощук і інспектор поліції Катерина Дем’янова.

В гостях в Артема Кухаренка герої реаліті спробують дізнатися, чи дійсно він чесний політик, а у Яни Грабощук – подробиці скандалу в ОАЕ. Дівчина прославилася на весь інтернет, коли знялася в оголеною в фотосесії в центрі Дубая. Чи зможе дівчина здивувати своїх гостей не тільки дивними фактами своєї біографії, а й кулінарними здібностями? І чому в гостях у Катерини Дем’янової актор Епіфаніо вдасться до ненормативної лексики? Дивіться все це в реаліті Звана вечеря 2 сезон 6 випуск від 14.08.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Звана вечеря 2 сезон 5 випуск ефір від 07.08.2021

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send