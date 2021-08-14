Звана вечеря 2021 – 6 випуск від 14.08.2021 – Звана вечеря Яна Грабощук, Епіфаніо Лопес, Катерина Дем’янова, Артем Кухаренко

Ви дивитеся кулінарне реаліті Звана вечеря 2 сезон 6 випуск від 14.08.2021, в якому зберуться дуже різні учасники. Гостей прийматимуть: актор і боксер Епіфаніо Лопес (якого ви можете знати по серіалу Київ днем ​​і вночі), наймолодший в Україні голова ОТГ Артем Кухаренко, скандальна модель Яна Грабощук і інспектор поліції Катерина Дем’янова.

В гостях в Артема Кухаренка герої реаліті спробують дізнатися, чи дійсно він чесний політик, а у Яни Грабощук – подробиці скандалу в ОАЕ. Дівчина прославилася на весь інтернет, коли знялася в оголеною в фотосесії в центрі Дубая. Чи зможе дівчина здивувати своїх гостей не тільки дивними фактами своєї біографії, а й кулінарними здібностями? І чому в гостях у Катерини Дем’янової актор Епіфаніо вдасться до ненормативної лексики? Дивіться все це в реаліті Звана вечеря 2 сезон 6 випуск від 14.08.2021 на сайті СТБ.

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