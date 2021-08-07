Звана вечеря 2021 – 5 випуск від 07.08.2021 – Звана вечеря Павло Вишняков, Лея Верич, Едвард Стариковський, Юлія Ліванова

Ви дивитеся реаліті Звана вечеря 2 сезон 5 випуск від 07.08.2021, в якому беруть участь: актор Павло Вишняков, блогерка Лея Верич, веган і фізіогноміст Едвард Стариковський і колишня балерина Юлія Ліванова.

На вечері у Павла Вишнякова гості дізнаються подробиці його роману зі співачкою Славою Камінською та чому їхні стосунки завершилися. А для глядачів Павло розкриється зовсім з іншого боку і покаже, що ховається за брутальною зовнішністю.

У проєкті Звана вечеря 2021 Едвард Стариковський розповість про те, як лікує людей від депресії та тривоги за допомогою гриба Геріцій, який запропонує скуштувати і своїм гостям. А ексцентрична Лея Верич поділиться ексклюзивною інформацією. Скільки грошей блогерка витратила на свою зовнішність? І чим здивує власниця студії пілатесу Юлія Ліванова? Дивіться в реаліті Звана вечеря 2 сезон 5 випуск від 07.08.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Звана вечеря 2 сезон 4 випуск ефір від 27.07.2021