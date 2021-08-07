Звана вечеря 2021 – 5 выпуск от 07.08.2021 – Званый ужин Павел Вишняков, Лея Верич, Эдвард Стариковский, Юлия Ливанова

Вы смотрите реалити Звана вечеря 2 сезон 5 выпуск от 07.08.2021, в котором принимают участие: актер Павел Вишняков, блогер Лея Верич, веган и физиогномист Эдвар Стариковский и бывшая балерина Юлия Ливанова.

На ужине у Павла Вишнякова гости узнают подробности его романа с певицей Славой Каминской и почему их отношения закончились. А для зрителей Павел раскроется совершенно с новой стороны и покажет, что скрывается за брутальной внешностью.

В проекте Звана вечеря 2021 Эдвард Стариковский расскажет о том, как лечит людей от депрессии и тревоги при помощи гриба Гериций, который предложит попробовать и своим гостям. А эксцентричная Лея Верич поделится эксклюзивной информацией. Сколько денег блогер потратила на свою внешность? И чем удивит владелица студии пилатеса Юлия Ливанова? Смотрите в реалити Звана вечеря 2 сезон 5 выпуск от 07.08.2021 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Звана вечеря 2 сезон 4 выпуск эфир от 27.07.2021