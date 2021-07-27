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Video: Звана вечеря 2021 – 4 выпуск от 27.07.2021 – Званый ужин Римма Федорова, Валентин Станишевский, Дарья Баханова, Александр Грицай

Смотрите онлайн шоу Званый ужин 2021 2 сезон 4 выпуск от 27.07.2021. Шоу Званый ужин - 2 сезон 4 выпуск на сайте СТБ
  • Званый ужин
  • Сезон 2
  • Звана вечеря 2021 – 4 выпуск от 27.07.2021 – Званый ужин Римма Федорова, Валентин Станишевский, Дарья Баханова, Александр Грицай
Выпуск 4 | 27.07.2021 | Сезон 2

Смотрите онлайн кулинарное шоу Звана вечеря 2 сезон 4 выпуск от 27.07.2021, в котором принимают участие: инста-модель и блогер Римма Федорова, фельдшер скорой помощи Александр Грицай, бизнесмен и вечный холостяк Валентин Станишевский и тренер по построению отношений Дарья Баханова.

В 4 выпуске проекта Звана вечеря 2021 снова не обойдется без конфликтов между участниками. Эксцентричная и своенравная Римма Федорова и упертый Александр Грицай объявят друг другу «холодную войну», которая будет разгораться все сильнее с каждым следующим ужином. Смогут ли более мудрые и опытные Дарья и Валентин помирить своих конкурентов? Смотрите скандальный эпизод кулинарного шоу Звана вечеря 2 сезон 4 выпуск от 27.07.2021 на сайте СТБ.

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