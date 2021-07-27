Звана вечеря 2021 – 4 выпуск от 27.07.2021 – Званый ужин Римма Федорова, Валентин Станишевский, Дарья Баханова, Александр Грицай

Смотрите онлайн кулинарное шоу Звана вечеря 2 сезон 4 выпуск от 27.07.2021, в котором принимают участие: инста-модель и блогер Римма Федорова, фельдшер скорой помощи Александр Грицай, бизнесмен и вечный холостяк Валентин Станишевский и тренер по построению отношений Дарья Баханова.

В 4 выпуске проекта Звана вечеря 2021 снова не обойдется без конфликтов между участниками. Эксцентричная и своенравная Римма Федорова и упертый Александр Грицай объявят друг другу «холодную войну», которая будет разгораться все сильнее с каждым следующим ужином. Смогут ли более мудрые и опытные Дарья и Валентин помирить своих конкурентов? Смотрите скандальный эпизод кулинарного шоу Звана вечеря 2 сезон 4 выпуск от 27.07.2021 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Звана вечеря 2 сезон 3 выпуск эфир от 26.07.2021