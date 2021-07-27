Звана вечеря 2021 – 4 випуск від 27.07.2021 – Звана вечеря Римма Федорова, Валентин Станішевський, Дарина Баханова, Олександр Грицай

Дивіться онлайн кулінарне шоу Звана вечеря 2 сезон 4 випуск від 27.07.2021, в якому беруть участь: інста-модель і блогерка Римма Федорова, фельдшер швидкої допомоги Олександр Грицай, бізнесмен і вічний холостяк Валентин Станішевський і тренерка з побудови стосунків Дарина Баханова.

У проєкті Звана вечеря 2021 знову не обійдеться без конфліктів між учасниками. Ексцентрична і норовлива Римма Федорова та упертий Олександр Грицай оголосять одне одному «холодну війну», яка буде розпалюватися все сильніше з кожною наступною вечерею. Чи зможуть більш мудрі та досвідчені Дарина і Валентин помирити своїх конкурентів? Дивіться скандальний епізод кулінарного шоу Звана вечеря 2 сезон 4 випуск від 27.07.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Звана вечеря 2 сезон 3 випуск ефір від 26.07.2021