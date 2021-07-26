Звана вечеря 2021 – 3 випуск від 26.07.2021 – Аліна Тім, Віталій Мигов, Ілля Агафонов, Галина Голубєва

Ви дивитеся захопливе кулінарне шоу Звана вечеря 2 сезон 3 випуск від 26.07.2021, в якому ви зможете побувати в гостях у дуже незвичайної четвірки учасників. Психотерапевт, співачка і «українська Ольга Бузова» Аліна Тім похвалиться кількістю пластичних операцій і виступить перед гостями зі своєю піснею. Сексолог Віталій Мигов проаналізує кожного героя проєкту Звана вечеря 2021 і зробить учасникам розклад на картах таро. Бровіст Ілля Агафонов влаштує вечірку в стилі острова Балі та змусить своїх гостей відповісти на незручні запитання. А педагог по вокалу Галина Голубєва розповість про свою бурхливу молодість і зіркових учнів. Чи правда, що у Галини був роман з одним зі своїх студентів? Це ви дізнаєтеся в шоу Звана вечеря 2 сезон 3 випуск від 26.07.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Звана вечеря 2 сезон 1 випуск ефір від 20.07.2021