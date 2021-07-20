Звана вечеря 2021 – 2 випуск від 20.07.2021 – Звана вечеря Юлія Айсіна, Васо, Ліля Сорокіна, Максим Красний

Дивіться проєкт Звана вечеря 2 сезон 2 випуск від 20.07.2021, в якому в гості одне до одного сходять люди абсолютно різних професій: секс-символ балету Вєрки Сердючки Васо, зірковий дизайнер Юлія Айсіна, професійний нянь Максим Красний і учасниця проєкту Мастер Шеф Ліля Сорокіна.

У кулінарному шоу Звана вечеря 2021 першою приймати гостей буде Юлія Айсіна, яка відразу ж сподобається 37-річному танцюристу Васо. На цій вечері стане зрозуміло, що розмови між учасниками будуть з позначкою 18+, бо Васо не зможе не ставити провокаційні запитання. І навіть на дитячому вечорі у няня Максима Красний танцюрист буде зводити всі розмови саме до теми сексу. Чи відбудеться хоч одна вечеря, на якій учасники не обговорюватимуть інтимне життя одне одного? Це ви дізнаєтеся в проєкті Звана вечеря 2 сезон 2 випуск від 20.07.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Звана вечеря 1 випуск ефір від 20.07.2021