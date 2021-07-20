Звана вечеря 2021 – 2 выпуск от 20.07.2021 – Званый ужин Юлия Айсина, Васо, Лиля Сорокина, Максим Красный

Смотрите проект Звана вечеря 2 сезон 2 выпуск от 20.07.2021, в котором в гости друг к другу сходят люди совершенно разных профессий: секс-символ балета Верки Сердючки Васо, звездный дизайнер Юлия Айсина, профессиональный нянь Максим Красный и участница проекта Мастер Шеф Лиля Сорокина.

В кулинарном шоу Звана вечеря 2021 первой принимать гостей будет Юлия Айсина, которая сразу же понравится 37-летнему танцору Васо. На этом ужине станет понятно, что разговоры между участниками будут с пометкой 18+, так как Васо не сможет не задавать провокационные вопросы. И даже на детском вечере у няня Максима Красного танцор будет сводить все разговоры именно к теме секса. Состоится ли хоть один ужин, на котором участники не будут обсуждать интимную жизнь другу друга? Это вы узнаете в проекте Звана вечеря 2 сезон 2 выпуск от 20.07.2021 на сайте СТБ.

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