Звана вечеря 2021 – 3 выпуск от 26.07.2021 – Алина Тим, Виталий Мигов, Илья Агафонов, Галина Голубева

Вы смотрите увлекательное кулинарное шоу Звана вечеря 2 сезон 3 выпуск от 26.07.2021, в котором вы сможете побывать в гостях у очень необычной четверки участников. Психотерапевт, певица и «украинская Ольга Бузова» Алина Тим похвастается количеством пластических операций и выступит перед гостями со своей песней. Сексолог Виталий Мигов проанализирует каждого героя проекта Звана вечеря 2021 и сделает участникам расклад на картах таро. Бровист Илья Агафонов устроит вечеринку в стиле острова Бали и заставит своих гостей ответить на неудобные вопросы. А педагог по вокалу Галина Голубева расскажет о своей бурной молодости и звездных учениках. Правда ли, что у Галины был роман с одним из своих студентов? Это вы узнаете в шоу Звана вечеря 2 сезон 3 выпуск от 26.07.2021 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Звана вечеря 2 сезон 2 выпуск эфир от 20.07.2021