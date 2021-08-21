Звана вечеря 2021 – 7 випуск від 21.08.2021 – Звана вечеря Лера Калініна, Анжела Липська, Сергій Цибульський, Єгор Степаненко

У 7 випуску шоу Звана вечеря 2021 на вас чекають космічні одкровення від суперфіналістки кулінарного проєкту Мастер Шеф Анжели Липської, вечір спокус і навіть невеликий камінг-аут від учасників!

Фітнес-тренер Єгор нагодує гостей люксовими стравами «по-пацанському», а Сергій Цибульський виправдає своє прізвище і приготує величезний цибулевий пиріг! Але більше за всіх гостей здивує Анжела, яка запропонувала зарядитись енергетикою від дерев. В її домі учасники проєкту Звана вечеря спробують сироїдні страви і почують про те, що таке єднання з природою.

Всі чотири вечори учасників буде хвилювати одне запитання – скільки операцій зробила красуня Лера? Чи відповість вона на таке особисте запитання? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Звана вечеря 2021 онлайн.

Дивіться онлайн Звана вечеря 2 сезон 6 випуск (ефір від 14.08.2021)