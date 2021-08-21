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Video: Звана вечеря 2021 – 7 випуск від 21.08.2021 – Звана вечеря Лера Калініна, Анжела Липська, Сергій Цибульський, Єгор Степаненко

Дивіться онлайн шоу Звана вечеря 2021 2 сезон 7 випуск від 21.08.2021. Шоу Звана вечеря - 2 сезон 7 випуск на сайті СТБ
  • Звана вечеря
  • Сезон 2
  • Звана вечеря 2021 – 7 випуск від 21.08.2021 – Звана вечеря Лера Калініна, Анжела Липська, Сергій Цибульський, Єгор Степаненко
Випуск 7 | 21.08.2021 | Сезон 2

У 7 випуску шоу Звана вечеря 2021 на вас чекають космічні одкровення від суперфіналістки кулінарного проєкту Мастер Шеф Анжели Липської, вечір спокус і навіть невеликий камінг-аут від учасників!

Фітнес-тренер Єгор нагодує гостей люксовими стравами «по-пацанському», а Сергій Цибульський виправдає своє прізвище і приготує величезний цибулевий пиріг! Але більше за всіх гостей здивує Анжела, яка запропонувала зарядитись енергетикою від дерев. В її домі учасники проєкту Звана вечеря спробують сироїдні страви і почують про те, що таке єднання з природою.

Всі чотири вечори учасників буде хвилювати одне запитання – скільки операцій зробила красуня Лера? Чи відповість вона на таке особисте запитання? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Звана вечеря 2021 онлайн.

Дивіться онлайн Звана вечеря 2 сезон 6 випуск (ефір від 14.08.2021)

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