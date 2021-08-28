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Video: Звана вечеря 2021 – 8 випуск від 28.08.2021 – Звана вечеря Віталій Ващук, Оля Сидоренко, Анатолій Цуперяк, Таша Єгорова

Дивіться онлайн шоу Звана вечеря 2021 2 сезон 8 випуск від 28.08.2021. Шоу Звана вечеря - 2 сезон 8 випуск на сайті СТБ
  • Звана вечеря
  • Сезон 2
  • Звана вечеря 2021 – 8 випуск від 28.08.2021 – Звана вечеря Віталій Ващук, Оля Сидоренко, Анатолій Цуперяк, Таша Єгорова
Выпуск 8 | 28.08.2021 | Сезон 2

Не пропустіть черговий тест на гостинність – дивіться онлайн шоу Звана вечеря 2 сезон 8 випуск від 28.08.2021!

Сьогодні герої дивуватимуть не тільки екстравагантними вечірками, а і смаком, оригінальністю страв і сенсаціями. Учасниця шоу Холостяк 11 сезон Оля Сидоренко розповість про своє темне минуле та правду про скандальне татуювання «Елітка». Зірка проєкту Мастер Шеф Анатолій Цуперяк перетворить традиційну закарпатську вечерю в алкофест і вперше розкриє факти зі свого особистого життя. Головний холостяк Києва Віталій Ващук у 8 випуску шоу Звана вечеря 2021 здивує своїм баченням реальності. А фітнес-тренерка Таша розкриє секрет про те, що зробило її такою сильною та незалежною. Не пропустіть подробиці – дивіться онлайн шоу Звана вечеря 2 сезон 8 випуск від 28.08.2021 на СТБ.

Дивіться онлайн Звана вечеря 2 сезон 7 випуск (ефір від 21.08.2021)

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