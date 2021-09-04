Звана вечеря 2021 – 9 випуск від 04.09.2021 – Звана вечеря Євген Поливода, Міла Гриценко, Олександр Стигар, Влада Ткаченко

Ви дивитеся онлайн шоу Звана вечеря 2021 випуск 9 від 04.09.2021 на сайті телеканалу СТБ!

Приготуйтеся до авторських страв, гарячих суперечок і відвертих зізнань. Адже за один стіл сядуть абсолютно різні люди. Учасник шоу Мастер Шеф 4 сезон Євген Поливода вразить гостей незвичайними стравами й емоційною перепалкою на тему інтимного життя. На вечері в зіркової дієтологині Міли Гриценко гості зможуть відкрити для себе світ правильного харчування та впевнитися: можна смачно худнути. Мільйонер і холостяк Олександр Стигар у 9 випуску шоу СТБ Звана вечеря 2 сезон зруйнує уявлення про заможних бізнесменів. А працівниця ломбарду Влада Ткаченко влаштує циганський прийом. Не пропустіть більше подробиць – дивіться онлайн проєкт Звана вечеря 2021 випуск 9 від 04.09.2021.

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