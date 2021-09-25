Звана вечеря 2021 – 12 выпуск от 25.09.2021 – Звана вечеря Лилия Рубан, Алик Мкртчян, Алла Резниченко, IVAN NAVI

Смотрите онлайн проект Звана вечеря 2021 выпуск 12 от 25.09.2021 на сайте телеканала СТБ! На этот раз свое гостеприимство продемонстрируют Лилия Рубан, Алик Мкртчян, Алла Резниченко и IVAN NAVI. Кто из них получит наивысшие баллы от соперников? Узнайте прямо сейчас!

В 12 выпуске Звана вечеря Лилия Рубан встретит гостей салом и самогоном под пение народного ансамбля. Участница будет покорять сердца соперников необычными блюдами, а также придумает очень пикантное развлечение. Согласятся ли гости играть по ее правилам? Смотрите в шоу Звана вечеря 2021 онлайн.

Вторым гостей будет принимать бог мяса Алик Мкртчян. Сможет ли участник шоу МастерШеф поразить гостей кулинарными шедеврами? Не пропустите интересное противостояние лучших хозяев – смотрите онлайн проект СТБ Звана вечеря 2021 выпуск 12.

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