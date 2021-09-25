Звана вечеря 2021 – 12 випуск від 25.09.2021 – Звана вечеря Лілія Рубан, Алік Мкртчян, Алла Резніченко, IVAN NAVI

Дивіться онлайн проєкт Звана вечеря 2021 випуск 12 від 25.09.2021 на сайті телеканалу СТБ! Цього разу свою гостинність продемонструють Лілія Рубан, Алік Мкртчян, Алла Резніченко та IVAN NAVI. Хто з них отримає найвищі бали від суперників? Дізнайтеся просто зараз!

У 12 випуску Звана вечеря Лілія Рубан зустріне гостей сальцем і самогоном під спів народного ансамблю. Учасниця підкорюватиме серця суперників незвичайними стравами, а також придумає дуже пікантну розвагу. Чи погодяться гості грати за її правилами? Дивіться у шоу Звана вечеря 2021 онлайн.

Другим гостей прийматиме бог м’яса Алік Мкртчян. Чи зможе учасник шоу Мастер Шеф вразити гостей кулінарними шедеврами? Не пропустіть цікаве протистояння найкращих господарів – дивіться онлайн проєкт СТБ Звана вечеря 2021 випуск 12.

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