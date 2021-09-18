Звана вечеря 2021 – 11 випуск від 18.09.2021 – Звана вечеря Яна Осипова, Руслан Лучков, Олександр Шепель, Тетяна Заїка

Дивіться онлайн проєкт Звана вечеря 2 сезон 11 випуск від 18.09.2021 на сайті телеканалу СТБ! Просто зараз ви познайомитеся з новою четвіркою яскравих учасників. У сьогоднішньому випуску гостей прийматимуть: учасник Мастер Шеф і актор травесті шоу Руслан Лучков, інста-мама Яна Осипова, травниця і відлюдниця Тетяна Заїка та найсильніша людина України Олександр Шепель.

У шоу Звана вечеря 2021 випуск 11 першою в гості запросить інста-мама Яна Осипова. Як тільки гості переступлять поріг її оселі, так відразу попадуть у задзеркалля. Яна організовує свята, тому для своїх суперників вона підготує дещо особливе. Чи оцінять Руслан, Тетяна та Олександр старання і гостинність Яни? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Звана вечеря сезон 2 випуск 11.

Дивіться онлайн Звана вечеря 2 сезон 10 випуск ефір від 11.09.2021