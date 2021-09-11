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Video: Звана вечеря 2021 – 10 випуск від 11.09.2021 – Звана вечеря Den Tsarsky, Віталій Бабушко, Ольга Волошина, Наталка Петрик

Дивіться онлайн шоу Звана вечеря 2021 2 сезон 10 випуск від 11.09.2021. Шоу Звана вечеря - 2 сезон 10 випуск на сайті СТБ
  • Звана вечеря
  • Сезон 2
  • Звана вечеря 2021 – 10 випуск від 11.09.2021 – Звана вечеря Den Tsarsky, Віталій Бабушко, Ольга Волошина, Наталка Петрик
Выпуск 10 | 11.09.2021 | Сезон 2

Нова четвірка готова боротися за звання найгостиннішого! Хто сьогодні отримає перемогу? Дивіться онлайн шоу Звана вечеря 2021 випуск 10 від 11.09.2021 на СТБ.

За одним столом зустрінуться люди з різних сфер. Учасник Хата на тата 7 сезон Віталій Бабушко покаже, чи вдалося йому змінитися після сімейного реаліті, та нагодує гостей фірмовою вечерею. Чорна відьма Ольга Волошина нажене на суперників страх ще до вечері – її колоритне й епатажне меню змусить деяких героїв згадати про церкву та святу воду. Проте в 10 випуску проєкту Звана вечеря Ольга відкриється з неочікуваного боку. Як живеться екстрасенсу з таким даром? Чи сприймає її суспільство? І яка особиста драма загнала її в депресію? Дізнайтеся просто зараз.

Що для конкурентів приготували модель plus-size Наталка Петрик і зірковий ню-фотограф Den Tsarsky? Не пропустіть подробиці – дивіться онлайн шоу Звана вечеря 2021 випуск 10 від 11.09.2021.

Дивіться онлайн Звана вечеря 2 сезон 9 випуск ефір від 04.09.2021

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