Звана вечеря 2021 – 10 випуск від 11.09.2021 – Звана вечеря Den Tsarsky, Віталій Бабушко, Ольга Волошина, Наталка Петрик

Нова четвірка готова боротися за звання найгостиннішого! Хто сьогодні отримає перемогу? Дивіться онлайн шоу Звана вечеря 2021 випуск 10 від 11.09.2021 на СТБ.

За одним столом зустрінуться люди з різних сфер. Учасник Хата на тата 7 сезон Віталій Бабушко покаже, чи вдалося йому змінитися після сімейного реаліті, та нагодує гостей фірмовою вечерею. Чорна відьма Ольга Волошина нажене на суперників страх ще до вечері – її колоритне й епатажне меню змусить деяких героїв згадати про церкву та святу воду. Проте в 10 випуску проєкту Звана вечеря Ольга відкриється з неочікуваного боку. Як живеться екстрасенсу з таким даром? Чи сприймає її суспільство? І яка особиста драма загнала її в депресію? Дізнайтеся просто зараз.

Що для конкурентів приготували модель plus-size Наталка Петрик і зірковий ню-фотограф Den Tsarsky? Не пропустіть подробиці – дивіться онлайн шоу Звана вечеря 2021 випуск 10 від 11.09.2021.

Дивіться онлайн Звана вечеря 2 сезон 9 випуск ефір від 04.09.2021