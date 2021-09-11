Звана вечеря 2021 – 10 выпуск от 11.09.2021 – Званый ужин Den Tsarsky, Виталий Бабушко, Ольга Волошина, Наталка Петрик

Новая четверка готова бороться за звание самого гостеприимного! Кто сегодня одержит победу? Смотрите онлайн шоу Звана вечеря 2021 выпуск 10 от 11.09.2021 на СТБ.

За одним столом встретятся люди из разных сфер. Участник Хата на тата 7 сезон Виталий Бабушко покажет, удалось ли ему измениться после семейного реалити и накормит гостей фирменным ужином. Черная ведьма Ольга Волошина нагонит на соперников страх еще до ужина – ее яркое и эпатажное меню заставит некоторых героев вспомнить о церкви и святой воде. Однако в 10 выпуске проекта Звана вечеря Ольга откроется с неожиданной стороны. Как живется экстрасенсу с таким даром? Воспринимает ли ее общество? И какая личная драма загнала ее в депрессию? Узнайте прямо сейчас.

Что для конкурентов приготовили модель plus-size Наталка Петрик и звездный ню-фотограф Den Tsarsky? Не пропустите подробности – смотрите онлайн шоу Звана вечеря 2021 выпуск 10 от 11.09.2021.

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