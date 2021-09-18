Звана вечеря 2021 – 11 выпуск от 18.09.2021 – Звана вечеря Яна Осипова, Руслан Лучков, Александр Шепель, Татьяна Заика

Смотрите онлайн проект Звана вечеря 2 сезон 11 выпуск от 18.09.2021 на сайте телеканала СТБ! Прямо сейчас вы познакомитесь с новой четверкой ярких участников. В сегодняшнем выпуске гостей будут принимать: участник МастерШеф и актер травести шоу Руслан Лучков, инста-мама Яна Осипова, травница и отшельница Татьяна Заика и самый сильный человек Украины Александр Шепель.

В шоу Звана вечеря 2021 выпуск 11 первой в гости пригласит инста-мама Яна Осипова. Как только гости переступят порог ее дома, так сразу попадут в зазеркалье. Яна организовывает праздники, поэтому для своих соперников она подготовит нечто особенное. Оценят ли Руслан, Татьяна и Александр старания и гостеприимство Яны? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Звана вечеря сезон 2 выпуск 11.

Смотрите онлайн Звана вечеря 2 сезон 10 выпуск эфир от 11.09.2021