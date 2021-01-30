Сегодня, 30 января, зрители телеканала СТБ увидели захватывающий 2 выпуск 2 сезона главного семейного шоу страны «Звана вечеря». Какие неожиданности приготовили нам герои проекта? Узнайте прямо сейчас!

В новом выпуске шоу «Звана вечеря» гостей к себе домой приглашала новая четверка неординарных и харизматичных героев. Среди них: актер сериала «Слід» Алексей Суровцев, сексолог без комплексов Роксолана, обладательница самой пышной груди в Украине Инна и скромный шеф-повар Валентин Брайчук.

Первым принимал конкурентов актер Алексей. На закуску он подал запеченную говядину «Тестостероновый взрыв», на основное ― баранью ногу, запеченную с овощами в пиве, ― «Сила викинга», а на десерт ― брауни с карамелизированным беконом «О чем молчат мужчины». Чтобы развлечь гостей, Алексей читал собственные стихи.

Инна сделала вечер в украинском стиле. Обладательница самых пышных форм приготовила на закуску запеченную курицу «Пышные формы», на основное блюдо подала голубцы «Секретики счастья», а на десерт были печеные яблоки «Райский плод». Развлекала Инна цыганскими танцами, которые очень понравились гостям.

Следующей у себя дома принимала гостей раскрепощенная Роксолана. На закуску она приготовила чечевицу с овощами «1001 и 1 ночь», основным блюдом было мясо с овощами «Мечты одалиски», а на десерт ― конфеты с афродизиаками «Тайны гарема». После ужина Роксолана предложила гостям погадать на картах.

Последним у себя дома угощал конкурентов своими блюдами шеф-повар Валентин. Он решил поэкспериментировать со вкусовыми рецепторами гостей, поэтому на закуску подал сома с сушеным мхом «Чертово колесо», основным блюдом была каша с грибами «Паразиты», а на десерт ― мороженое из хлеба «Крейзи буханка».

После оглашения баллов вся страна узнала, кто же стал победителем 2 выпуска 2 сезона шоу «Звана вечеря». Сегодня наибольшее количество баллов получила обладательница самой пышной груди в Украине Инна!

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