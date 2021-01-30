Сьогодні, 30 січня, глядачі телеканалу СТБ побачили захопливий 12 випуск головного сімейного шоу країни «Звана вечеря». Які несподіванки приготували нам герої проєкту? Дізнайтеся просто зараз!

У новому випуску шоу «Звана вечеря» гостей до себе додому запрошувала нова четвірка неординарних і харизматичних героїв. Серед них: актор серіалу «Слід» Олексій Суровцев, сексологиня без комплексів Роксолана, володарка найпишніших грудей в Україні Інна і скромний шеф-кухар Валентин Брайчук.

Першим конкурентів приймав актор Олексій. На закуску він подав запечену яловичину «Тестостероновий вибух», на основне — баранячу ногу, запечену з овочами в пиві, ― «Сила вікінга», а на десерт ― брауні з карамелізованим беконом «Про що мовчать чоловіки». Щоб розважити гостей, Олексій читав власні вірші.

Інна зробила вечір в українському стилі. Володарка найпишніших форм приготувала на закуску печену курку «Пишна грудка», на основну страву вона ― голубці «Секретики щастя», а на десерт були печені яблука «Райський плід». Розважала Інна циганськими танцями, які дуже сподобалися гостям.

Наступною в себе вдома приймала гостей розкута Роксолана. На закуску вона приготувала сочевицю з овочами «1001 і 1 ніч», основною стравою було м’ясо з овочами «Мрії одаліски», а на десерт — цукерки з афродизіаками «Таємниці гарему».

Після вечері Роксолана запропонувала гостям поворожити на картах.

Останнім у себе вдома частував конкурентів своїми стравами шеф-кухар Валентин. Він вирішив поекспериментувати зі смаковими рецепторами гостей, тому на закуску подав сома з сушеним мохом «Чортове колесо», основною стравою була каша з грибами «Паразити», а на десерт ― морозиво з хліба «Крейзі буханка».

Після виставлення балів уся країна дізналася, хто ж став переможцем 12 випуску шоу «Звана вечеря». Сьогодні найбільшу кількість балів отримала володарка найпишніших грудей в Україні Інна!

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