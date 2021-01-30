Сегодня, 23 января, в 21:00 зрители телеканала СТБ увидели захватывающий 3 выпуск 2 сезона главного семейного шоу страны «Звана вечеря». Какие неожиданности приготовили нам герои проекта? Узнайте прямо сейчас!

Своим гостеприимством, хозяйственностью и кулинарными талантами похвасталась новая четверка эксцентричных и ярких героев: победитель 7 сезона шоу «МастерШеф» Вадим Бжезинский, он же Пава, участница 10 сезона романтического реалити «Холостяк» Алина Ляшук, скандальный участник «Холостячки» Артем Шепель и владелица сети секс-шопов Анжела Запорожец.

Первым к себе в гости пригласил Вадим Бжезинский. На основное он подал каре ягненка «Арматура курлык», на закуску приготовил морские гребешки и креветки под названием «Морская бомба», а десерт на основе манго назвал «Сахар белый в сырой воде». После ужина вся четверка снимала веселые тиктоки и пила вино.

Следующей к себе в гости позвала холостячка Алина Ляшук. На основное девушка приготовила суп под названием «Завидный мужчинчик», на закуску ― салат с крабовыми палочками «Пышные формы», а десерт «Зигзаг удачи» был творожной запеканкой с яблоками. Чтобы развлечься, Алина предложила гостям сыграть в фантики на желание.

А вот скандальный участник «Холостячки» Артем Шепель на основное приготовил индейку под апельсиновым соусом «Путь победителя», на десерт ― семена чиа с шоколадом и фруктами под названием «Вкус победы». Закуска тоже поразила гостей ― тарталетки с икрой и красной рыбой под названием «Лицом к лицу». После ужина Артем предложил соперникам заняться различными спортивными упражнениями.

Экстравагантная владелица сети секс-шопов Анжела Запорожец приготовила на закуску гуакамоле под названием «Зеленый дракон». Основное блюдо «Скука в постели» поразило гостей подачей ― Анжела вынесла большую вареную курицу и просто поставила на стол. Она была подана с разнообразными соусами. На десерт женщина подала грушу с сыром дорблю под названием «Сладкая штучка».

В конце вечера участники подсчитали баллы и отпраздновали финал соревнований десертом с шампанским. Победу в 3 выпуске 2 сезона шоу «Звана вечеря» одержал Вадим Бжезинский.

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