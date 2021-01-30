Сьогодні, 23 січня, о 21:00 глядачі телеканалу СТБ побачили захопливий 3 випуск 2 сезону головного сімейного шоу країни «Звана вечеря». Які несподіванки приготували нам герої проєкту? Дізнайтеся просто зараз!

Своєю гостинністю, хазяйновитістю і кулінарними талантами похвалилася нова четвірка ексцентричних і яскравих героїв: переможець 7 сезону шоу «МастерШеф» Вадим Бжезинський, він же Пава; учасниця 10 сезону романтичного реаліті «Холостяк» Аліна Ляшук; найскандальніший учасник «Холостячки» Артем Шепель та власниця мережі сексшопів Анжела Запорожець.

Першим до себе в гості запросив Вадим Бжезинський. На основне він подав каре ягняти «Арматура курлик», на закуску приготував морські гребінці та креветки під назвою «Морська бомба», а десерт на основі манго назвав «Цукор білий в сирій воді». Після вечері вся четвірка знімала веселі тіктоки та пила вино.

Наступною до себе в гості покликала холостячка Аліна Ляшук. На основне дівчина приготувала суп із назвою «Завидний мужчинчик», на закуску — салат з крабовими паличками «Пишні форми», а десерт «Зигзаг удачі» був сирною запіканкою з яблуками. Щоб розважитись, Аліна запропонувала гостям зіграти у фантики на бажання.

А ось найскандальніший учасник «Холостячки» Артем Шепель на основне приготував індичку під апельсиновим соусом «Шлях переможця», на десерт — насіння чіа з шоколадом та фруктами під назвою «Смак перемоги». Закуска теж вразила гостей — тарталетки з ікрою та червоною рибою під назвою «Обличчям до обличчя». Після вечері Артем запропонував суперникам зайнятися різноманітними спортивними вправами.

Екстравагантна власниця мережі сексшопів Анжела Запорожець приготувала на закуску гуакамоле під назвою «Зелений дракон». Основна страва «Нудьга в ліжку» вразила гостей подачею — Анжела винесла велику варену курку і просто поставила на стіл. Вона була подана разом з різноманітними соусами. На десерт жінка подала грушу з сиром дорблю під назвою «Солодка штучка».

Наприкінці вечора учасники підрахували бали та відсвяткували фінал змагань десертом із шампанським. Перемогу в 3 випуску 2 сезону шоу «Звана вечеря» здобув Вадим Бжезинський.

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