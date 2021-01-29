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Валентин Брайчук или Алексей Суровцев: кто станет лучшим в новом выпуске шоу «Звана вечеря»?

29.01.2021

Уже скоро, 30 января в 19:00, зрители телеканала СТБ смогут увидеть увлекательный 12 выпуск главного семейного шоу страны «Звана вечеря». Какие неожиданности приготовили нам герои проекта? Узнайте прямо сейчас! 

В новом выпуске шоу «Звана вечеря» гостей к себе домой будет приглашать новая четверка неординарных и харизматичных героев. Среди них: актер сериала «Слід» Алексей Суровцев, сексолог без комплексов Роксолана, обладательница самой пышной груди в Украине Инна и скромный шеф-повар Валентин Брайчук. Какими блюдами и развлечениями будут удивлять герои в этот раз? Не пропустите пикантную премьеру!

Смотрите 30 января в 19:00 на телеканале СТБ сразу три новых выпуска шоу «Звана вечеря»!

Video: Валентин Брайчук или Алексей Суровцев: кто станет лучшим в новом выпуске шоу «Звана вечеря»?

Валентин Брайчук или Алексей Суровцев: кто станет лучшим в новом выпуске шоу Звана вечеря

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