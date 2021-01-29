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Валентин Брайчук чи Олексій Суровцев: хто стане найкращим у новому випуску шоу «Звана вечеря»?

29.01.2021

Уже скоро, 30 січня о 19:00, глядачі телеканалу СТБ зможуть побачити захопливий 12 випуск  головного сімейного шоу країни «Звана вечеря». Які несподіванки приготували нам герої проєкту? Дізнайтеся просто зараз!

 У новому випуску шоу «Звана вечеря» гостей до себе додому запрошуватиме нова четвірка неординарних і харизматичних героїв. Серед них: актор серіалу «Слід» Олексій Суровцев, сексологиня без комплексів Роксолана, володарка найпишніших грудей в Україні Інна і скромний шеф-кухар Валентин Брайчук. Якими стравами і розвагами дивуватимуть герої цього разу? Не пропустіть пікантну прем’єру!

Дивіться 30 січня о 19:00 на телеканалі СТБ марафон прем’єр ― відразу три нових випуски шоу «Звана вечеря»!

Video: Валентин Брайчук чи Олексій Суровцев: хто стане найкращим у новому випуску шоу «Звана вечеря»?

Валентин Брайчук чи Олексій Суровцев: хто стане найкращим у новому випуску шоу «Звана вечеря»?

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