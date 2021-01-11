В субботу, 9 января, в 17:00 зрители телеканала СТБ наслаждались просмотром нового выпуска главного семейного шоу страны «Звана вечеря». Какие неожиданности приготовили нам герои проекта? Узнайте прямо сейчас!

В премьерном выпуске шоу «Звана вечеря» в гостеприимстве и кулинарном мастерстве соревновались звездные герои: хореограф Женя Кот, бэквокалистка Верки Сердючки Елена Романовская, экстравагантная актриса Адель Асанти и тренер по фитнесу и боксу, а также участник романтического реалити «Наречена для тата» Игорь Бубнов. Кто удивил гостей вкусными сюрпризами и набрал максимальное количество баллов от соперников? Узнайте прямо сейчас!

Первым у себя дома принимал гостей Женя Кот. Он приготовил ужин в полинезийском стиле. На закуску хореограф подал севиче с королевскими креветками «Жемчужина Таити», основное блюдо ― стейк тунца ― называлось «Кошачья страсть», а десерт «Райское наслаждение» состоял из сыра и шоколада. В конце вечера Женя предложил гостям станцевать на пилоне.

Следующей ужин для экстравагантных гостей готовила актриса Адель Асанти. Участников ждала необычная вечеринка в стиле 18+. На закуску девушка представила брускетту с фетой и черри «Поза 69», на основное была паста болоньезе «Долгий оргазм», а на десерт ― трубочки со сгущенкой «25 см». Как развлечение Адель предложила гостям игру в бутылочку на раздевание…

А вот тренер Игорь Бубнов приготовил спортивное меню. На закуску мужчина подал лосось, тунец с фетой и черри под названием «Первый раунд», основным блюдом был «Белковый нокаут» ― салат с жареными яйцами. А на десерт боксер подал «Углеводное окно» ― вкусный протеиновый коктейль. Угостив белковым меню, Игорь предложил гостям забивать гвозди огромным молотком.

Последней у себя гостей принимала талантливая Елена Романовская. На закуску она подала запеченное куриное мясо с апельсинами под названием «Апельсиновый блюз», основным блюдом было мясо с фруктами «Гавайи», и фруктовый десерт. Позже гостей ждал приятный сюрприз: Елена спела проникновенную песню под аккомпанемент фортепиано.

В конце вечера гости узнали оценки за свои званые ужины. В итоге победу в новом выпуске шоу «Звана вечеря» получила Елена Романовская!

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