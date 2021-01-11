У суботу, 9 січня, о 17:00 глядачі телеканалу СТБ насолоджувалися переглядом нового випуску головного сімейного шоу країни «Звана вечеря». Які несподіванки приготували нам герої проєкту? Дізнайтеся просто зараз!

У прем’єрному випуску шоу «Звана вечеря» в гостинності та кулінарній майстерності позмагалися зіркові герої: хореограф Женя Кот, беквокалістка Вєрки Сердючки Олена Романовська, екстравагантна акторка Адель Асанті і тренер з фітнесу та боксу, а також учасник романтичного реаліті «Наречена для тата» Ігор Бубнов. Хто ж здивував гостей смачними сюрпризами і набрав максимальну кількість балів від суперників?

Першим у себе вдома приймав гостей Женя Кот. Він приготував вечерю в полінезійському стилі. На закуску хореограф подав севіче з королівськими креветками «Перлина Таїті», основна страва — стейк тунця ― називалася «Котяча пристрасть», а десерт «Райська насолода» складався з сиру та шоколаду. Наприкінці вечора Женя запропонував гостям станцювати на пілоні.

Наступною вечерю для екстравагантних гостей готувала акторка Адель Асанті. На учасників чекала незвична вечірка у стилі 18+. На закуску дівчина презентувала брускету з фетою і чері «Поза 69», на основне була паста болоньезе «Тривалий оргазм», а на десерт ― трубочки зі згущеним молоком «25 см». Як розвагу Адель запропонувала гостям гру в пляшечку на роздягання…

А от тренер Ігор Бубнов приготував спортивне меню. На закуску чоловік подав лосось, тунець із фетою та чері під назвою «Перший раунд», основною стравою був «Білковий нокаут» — салат зі смаженими яйцями. А на десерт боксер подав «Вуглеводне вікно» — смачний протеїновий коктейль. Пригостивши білковим меню, Ігор запропонував гостям забивати цвяхи величезним молотком.

Останньою у себе гостей приймала талановита Олена Романовська. На закуску вона подала запечене куряче м’ясо з апельсинами під назвою «Апельсиновий блюз», основною стравою було м’ясо з фруктами «Гаваї», і фруктовий десерт. Пізніше на гостей чекав приємний сюрприз: Олена заспівала проникливу пісню під акомпанемент фортепіано.

Наприкінці вечора гості дізналися оцінки за свої звані вечері. У підсумку перемогу в новому випуску шоу «Звана вечеря» здобула Олена Романовська!

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