Авторы хита «Добрий ранок, Україно» группа НУМЕР 482 выпустили новый альбом

Авторы хита «Добрий ранок, Україно» ― группа НУМЕР 482 ― представила свой четвёртый альбом «Тест на вагітність», эксклюзивная презентация которого состоялась 7 декабря на столичном концерте коллектива.

ЕР «Тест на вагітність» ― это пять композиций, созданных на разных студиях и разными продюсерами. Разные стили, разная подача, разные инструменты, разный взгляд на музыку. Мини-альбом в своём трек-листе имеет две дуэтные песни. Композиция «Запах Свободи» создана совместно с Русланом Горовым для проекта «Так працює пам’ять» и посвящена юному герою Дане Дидику. Песня «Я іду по воді» записана в дуэте с известной радиоведущей Соней Сотник и войдет в общий социальный проект, который Соня и НУМЕР 482 анонсируют в ближайшее время.

Альбом «Тест на вагітність» записан при содействии Украинского культурного фонда, что стало своеобразным экспериментом для НУМЕР 482. По словам участников группы, песни из ЕР ― как дети от разных родителей. И не зря. Поскольку данное выражение повлияло на появление названия «Тест на вагітність».

«Тест на отцовство меняет твою жизнь на до и после, дает толчок к переосмыслению парадигмы восприятия мира. Этим названием мы намекаем на способность беременеть музыкой и творчеством ― желание приносить в этот мир новые песни», ― комментирует фронтмен группы Виталий Кириченко.

Также вместе с выходом «Тест на вагітність» участники группы презентуют экранизацию одного из синглов своего мини-альбома. Песня «Сніг» о недосказанности. Когда Виталий её писал, воображал парня в окопе, который пошел на войну и что-то не договорил своей любимой. Режиссером клипа стал давний друг группы Миха Хайкин.

В клипе «Сніг» девушка смотрит в калейдоскоп, видит музыкантов и скучает, злится, вспоминает свою любовь ― главного героя, предстающего в образе одинокого космического путешественника, вынужденного оставить отношения. Он сожалеет, что в нужное время так и не смог сказать самые важные слова.

«Сама идея создать совместную работу с Хайкиным обсуждалась давно. Однажды мне на глаза попало видео с эффектом калейдоскопа, и я вспомнил, как в детстве играл этим нехитрым устройством, залипая часами в волшебной трубе. Сразу предложил её Михе. Креатив и полет фантазии сделали своё дело», ― рассказывает Виталий.

Напоминаем, что на днях группа сыграла свой сольный концерт в Pepper’s Club в поддержку нового альбома «Тест на вагітність», где были представлены как новые работы, так и уже популярные хиты команды, хорошо знакомые слушателям. В планах коллектива реализовать несколько социальных инициатив, о которых он обещает рассказать в ближайшее время.

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