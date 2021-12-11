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«Я хочу любить и быть любимым»: Миша Панчишин представил смелый экспериментальный трек

11.12.2021

Победитель 8 сезона талант-шоу «Х-фактор», выступающий под псевдонимом PTASHKIN, порадовал своих фанатов новой песней.  Со слов Миши Панчишина, новый трек «Паранойя» описывает отношения, которые состоят из бесконечных конфликтов и примирений, манипуляций и обид. Это личный манифест, месседж которого в том, что не нужно «играть в чувства» и ревновать. Не стоит выдумывать проблемы и в параноидальной форме о них переживать.

«Я думаю, все проходят через такие нездоровые отношения, когда не хватает жизненного опыта, чтобы выстроить действительно хорошие отношения без эмоциональных качель. В песне я говорю о том, что люблю и хочу быть рядом с человеком, но устал от манипуляций и неопределенности», – отметил PTASHKIN.

Также артист заявил, что готов к нормальным, здоровым отношениям, которые строились бы на любви, взаимном доверии и уважении.

«Я хочу любить и быть любимым. Я хочу быть уверенным в том, что меня поймут,  поддержат, а не будут устраивать мне эмоциональные горки, причиной которых недоверие! «Паранойя» отображает мою жизненную позицию на данный момент и, надеюсь, она найдет отклик в ваших сердцах», – добавил Миша Панчишин.

К слову, это уже вторая песня от PTASHKIN за последние несколько месяцев. Напомним, Миша Панчишин вернулся к музыке после двухлетнего перерыва, во время которого он строил свою студию звукозаписи и был сосредоточен на отношениях.

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