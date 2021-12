Переможець 8 сезону талант-шоу «Х-фактор», який виступає під псевдонімом PTASHKIN, потішив своїх фанатів новою піснею. За словами Міши Панчишина, новий трек «Паранойя» описує відносини, що складаються з нескінченних конфліктів та примирень, маніпуляцій і образ. Це особистий маніфест, меседж якого в тому, що не треба «грати у почуття» та ревнувати. Не варто вигадувати проблеми і в параноїдальній формі про них переживати.

«Я думаю, всі проходять через такі нездорові стосунки, коли не вистачає життєвого досвіду, щоб вибудувати справді добрі відносини без емоційних гойдалок. У пісні я говорю про те, що люблю і хочу бути поруч із людиною, але втомився від маніпуляцій та невизначеності», – зазначив PTASHKIN.

Також артист заявив, що готовий до нормальних, здорових стосунків, які будувалися б на коханні, взаємній довірі та повазі.

«Я хочу кохати і бути коханим. Я хочу бути впевненим у тому, що мене зрозуміють, підтримають, а не влаштовуватимуть мені емоційні гірки, причиною яких є недовіра! «Параноя» відображає мою життєву позицію на даний момент і, сподіваюся, вона знайде відгук у ваших серцях», – додав Михайло Панчишин.



