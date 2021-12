Автори хіта «Добрий ранок, Україно» гурт НУМЕР 482 випустили новий альбом

Автори хіта «Добрий ранок, Україно» ― гурт НУМЕР 482 ― представили свій четвертий альбом «Тест на вагітність», ексклюзивна презентація якого відбулася 7 грудня на столичному концерті колективу.

ЕР «Тест на вагітність» ― це п’ять композицій, які створені на різних студіях та різними продюсерами. Різні стилі, різна подача, різні інструменти, різний погляд на музику. Мініальбом у своєму трек-листі має дві дуетні пісні. Композиція «Запах Свободи» створена спільно з Русланом Горовим для проєкту «Так працює пам’ять» і присвячена юному герою Дані Дідіку. Пісня «Я йду по воді» записана в дуеті з відомою радіоведучою Сонею Сотник увійде до спільного соціального проєкту, який Соня та НУМЕР 482 анонсують найближчим часом.

Альбом «Тест на вагітність» записаний за сприяння Українського культурного фонду, що стало своєрідним експериментом для НУМЕР 482. Зі слів учасників гурту, пісні з ЕР ― як діти від різних батьків. І недарма. Оскільки цей вислів вплинув на появу назви «Тест на вагітність».

«Тест на батьківство змінює твоє життя на до і після, дає поштовх до переосмислення парадигми сприйняття світу. Цією назвою ми натякаємо на спроможність вагітніти на музику і творчість ― бажання приносити в цей світ нові пісні», ― коментує фронтмен гурту Віталій Кириченко.

Також разом з виходом «Тесту на вагітність» учасники гурту презентують екранізацію одного із синглів свого мініальбому. Пісня «Сніг» про недомовленість. Коли Віталій її писав, уявляв хлопця в окопі, якій пішов на війну і щось не договорив своїй коханій. Режисером кліпу став давній друг гурту Міха Хайкін.

У кліпі «Сніг» дівчина дивиться в калейдоскоп, бачить музикантів і сумує, злиться, згадує своє кохання ― головного героя, який постає в образі самотнього космічного мандрівника, змушеного залишити стосунки. Він шкодує, що в потрібний час так і не зміг сказати найважливіші слова.

«Сама ідея створити спільну роботу з Хайкіним обговорювалась давно. Якось мені на очі потрапило відео з ефектом калейдоскопу, і я згадав, як у дитинстві бавився цим нехитрим пристроєм, залипаючи годинами біля чарівної труби. Відразу запропонував її Місі. Креатив та політ фантазії зробили свою справу», ― розповідає Віталій.

Нагадуємо, що днями гурт зіграв свій сольний концерт у Pepper’s Club у підтримку нового альбому «Тест на вагітність», де були презентовані як нові роботи, так і вже популярні хіти команди, добре знайомі слухачам. У планах колективу реалізувати кілька соціальних ініціатив, про які він обіцяє розповісти найближчим часом.



