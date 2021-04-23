Артисти записали спільний сингл. «Діаманти» – яскравий мелодійний трек в гармонійному поєднанні двох діамантових голосів: артиста, що підкорив мільйони сердець, Олега Винника та переможниці численних вокальних конкурсів Еліни Іващенко.

Творче знайомство Олега та Еліни відбулося у фіналі 10-го сезону музичного талант-шоу «Х-фактор» (грудень 2019), де вони в дуеті виконали авторську баладу Винника «Мати каже правду». Відео спільного виступу відразу ж закріпилося у трендах YouTube, зібрало тисячі схвальних коментарів і на сьогоднішній день налічує близько 7 млн. переглядів. Такий резонанс послужив зародженню ідеї продовжити співпрацю. Через рік артисти почали роботу над спільною композицією «Діаманти». Красиво і зворушливо передали історію кохання, що почалася ейфорією, а згодом перетворилася на драму, написану талановитим автором Світланою Кравчук (Ейра) і спродюсовану іменитим музичним і саунд-продюсером Вадимом Лисицею. У створенні фінальної версії мелодії пісні безпосередньо взяв участь Олег Винник. Над аранжуванням працював співзасновник студії FOXXSTUDIOS Роман Катрук.

– Легкий, але не легковажний радіотрек, під який можна потанцювати, посумувати, помріяти і зробити висновки. Що ми вкладаємо у відносини, те й отримуємо. Слідом за моментами ейфорії і пристрасті часто наступають моменти розплати. Любіть щиро, не шукайте винних, завжди починайте з себе! – коментує нову музичну роботу Олег Винник. – Еліна – не за віком глибока і мудра дівчина. І я радий, що нас звела

доля на одній сцені. Бажаю, щоб наш дует став поштовхом у розвитку її музичної кар’єри і звернув увагу мільйонів глядачів на цю талановиту виконавицю.

– Знайомство з Олегом стало для мене великим подарунком долі. Робота з таким професіоналом своєї справи, артистом першого ешелону – це величезний досвід, – зазначає Еліна Іващенко. – Вірю, що трек «Діаманти» приречений на успіх. У пісні дуже лаконічно поєдналися красиві слова, фрази, смисли, підтексти. Кожен слухач знайде в ній себе. І це найголовніше: артист повинен співати про те, що розуміють усі без винятку.

Композиція «Діаманти» вже звучить на радіостанціях і всіх цифрових майданчиках!



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