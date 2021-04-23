Артисты записали совместный сингл. «Діаманти» — яркий мелодичный трек в гармоничном сочетании двух бриллиантовых голосов: артиста, покорившего миллионы сердец, Олега Винника и победительницы многочисленных вокальных конкурсов Элины Иващенко.

Творческое знакомство Олега и Элины произошло в финале 10-го сезона музыкального талант-шоу «Х-фактор» (декабрь 2019), где они в дуэте исполнили авторскую балладу Винника «Мати каже правду». Видео совместного выступления сразу же закрепилось в трендах YouTube, собрало тысячи одобрительных комментариев и на сегодняшний день насчитывает около 7 млн. просмотров. Такой резонанс послужил зарождению идеи продолжить сотрудничество. Спустя год артисты начали работу над совместной композицией «Діаманти». Красиво и трогательно передали историю любви, начавшуюся эйфорией, а со временем превратившуюся в драму, написанную талантливым автором Светланой Кравчук (Эйра) и спродюсированную именитым музыкальным и саунд-продюсером Вадимом Лисицей. В создании финальной версии мелодии песни непосредственно принимал участие Олег Винник. Над аранжировкой работал сооснователь студии FOXXSTUDIOS Роман Катрук.

— Легкий, но не легкомысленный радиотрек, под который можно потанцевать, погрустить, помечтать и сделать выводы. Что мы вкладываем в отношения, то и получаем. Вслед за моментами эйфории и страсти часто наступают моменты расплаты. Любите искренне, не ищите виновных, всегда начинайте с себя! –

комментирует новую музыкальную работу Олег Винник. — Элина – не по годам глубокая и мудрая девушка. И я рад, что нас свела судьба на одной сцене. Желаю, чтобы наш дуэт стал толчком в развитии ее музыкальной карьеры и обратил внимание миллионов зрителей на эту талантливую исполнительницу.

— Знакомство с Олегом стало для меня большим подарком судьбы. Работа с таким профессионалом своего дела, артистом первого эшелона – это огромный опыт, — отмечает Элина Иващенко. – Верю, что трек «Діаманти» обречен на успех. В песне очень лаконично сочетались красивые слова, фразы, смыслы, подтексты. Каждый слушатель найдет в ней себя. И это самое главное: артист должен петь о том, что понимают все без исключения.

Композиция «Діаманти» уже звучит на радиостанциях и всех цифровых площадках!



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