Серія 1 | 17.04.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 1 від 17.04.2023 на сайті телеканалу СТБ! Київ у паніці: на околицях столиці з Дніпра виловлюють тіла людей з обпеченими кислотою обличчями і руками. Відкриті ділянки тіла роз’їло на 90%, тому встановити особи загиблих дуже не просто. Криміналісти розуміють, що всі докази цієї резонансної справи знаходяться у воді, тому передають розслідування водній поліції.

У 1 серії Водна поліція 2023 керівником спеціального відділу призначають спеціаліста СБУ Сергія Полянського. Йому потрібно не лише розкрити надскладну справу, а й налагодити стосунки з новими підлеглими. Чи вдасться йому не провалити завдання? Не пропустіть найцікавіший серіал – дивіться онлайн детектив Водна поліція 2023 серія 1.

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