Серия 1 | 17.04.2023 | 2023

Смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 серия 1 от 17.04.2023 на сайте телеканала СТБ! Киев в панике: в окрестностях столицы из Днепра вылавливают тела людей с обожженными кислотой лицами и руками. Открытые участки тела разъело на 90%, поэтому установить личности погибших очень не просто. Криминалисты понимают, что все доказательства этого резонансного дела находятся в воде, потому передают расследование водной полиции.

В 1 серии Водна поліція 2023 руководителем специального отдела назначают специалиста СБУ Сергея Полянского. Ему нужно не только раскрыть сверхсложное дело, но и наладить отношения с новыми подчиненными. Удастся ли ему не провалить задание? Не пропустите интересный сериал – смотрите онлайн детектив Водна поліція 2023 серия 1.

Смотреть сериал Водна поліція