Італієць Рокко на кордоні й небайдужість українців: що потрібно знати про історію, яка сколихнула соцмережі

«Я ляжу, але воно не заїде в Україну»: як українка зупинила італійця на кордоні й запустила хвилю підтримки в соцмережах

Останні кілька днів український сегмент Threads та Instagram обговорює італійця, на ім’я Рокко. Історія про те, як українка зупинила італійця на кордоні, який хотів потрапити в Україну, паралельно принижуючи її, перетворилася на справжній онлайн-детектив із хепі-ендом.

Хто такий італієць Рокко і чому про нього усі говорять?

Рокко — 53-річний громадянин Італії, який одружений на українці Світлані (родом із Білої Церкви). Його історія почалася з того, що він вирішив поїхати в гості до дружини в Україну. Для поїздки італієць навіть вбрався у вишиванку, яку йому подарувала кохана.

Але «образ українця» закінчився рівно в той момент, коли Рокко почав говорити. В одному автобусі з ним їхала українка Дар’я Мельниченко. Під час зупинки італієць вирішив «подискутувати» з дівчиною про політику.

«Він до мене підходить і починає говорити. Питає, куди я їду і ще багато запитань. Я, звісно, тримаю дистанцію і відповідаю нейтрально. І тут він починає мені розказувати, яка хова в нас країна, який у нас ховий президент і що він поважає Путіна та який той молодець», — написала Дар’я у своєму першому пості в Threads.

Коли дівчина зауважила, що з такими поглядами йому не варто їхати в Україну, Рокко перейшов на крик, аргументуючи це тим, що там дім його жінки. Ба більше, він заявив, що його дружина-українка поділяє його погляди. Дар’я відповіла йому фразою, яка вже стала крилатою: «Ні, ми різні українки».

Операція «Кордон»: чи впустили італійця в Україну?

Дівчина вирішила, що не збирається просто слухати образи на адресу своєї країни. Та заявила:

«Я підійду до прикордонників. Він в мене кордон не пройде, я зроблю все. Я ляжу, але воно не заїде в Україну».

Протягом усієї подорожі вона тримала підписників у курсі подій. Поки автобус долав кілометри, тисячі українців у Threads писали прикордонникам, позначали СБУ та робили репости.

Коли автобус нарешті прибув на КПП «Чоп (Тиса) — Захонь», прикордонники вже були готові.

«Поговорила зі старшим зміни, молода дівчина. Сфотографувала мої документи й італійця. Вони вже знали й чекали», — поділилася деталями дівчина.

Офіційний коментар ДПСУ: розвінчання міфу про «подружжя» та юридичний вирок

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко офіційно прокоментував ситуацію в етері “Київ 24“, розставивши крапки над «і» щодо статусу іноземця та його супутниці:

«Вони не подружжя. Але сама жінка, яка їхала з італійцем, вона громадянка України», — зазначив речник.

Та після того, як італійцю офіційно відмовили у в’їзді, його супутниця прийняла рішення залишитися з ним по той бік кордону:

«Натомість сама жінка вона висловила бажання не заїжджати на територію України, а повернутися разом з цим чоловіком в зворотньому напрямку», — додав Андрій Демченко.

Щодо самого Рокко, Демченко підкреслив, що причиною жорстких мір стали не просто слова в автобусі, а порушення законодавства:

«По факту маємо те, що людина має проросійські погляди та виправдовує російську агресію. І все це є порушенням законів України, на підставі чого інспектори ДПСУ винесли рішення спочатку відмовити у перетині кордону, а далі заборонити вʼїзд на три роки», — додав Демченко.

Як пишуть у мережі: «Приїхав у вишиванці, а поїхав за курсом російського корабля».

Ситуація викликала такий ажіотаж, що «Рокко» став ім’ям загальним. Користувачі Threads засипали мережу мемами, висміюючи недолугу спробу італійця «мімікрувати» під українця.

