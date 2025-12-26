Як прикрасити ялинку на Новий рік 2026: кольори та тренди

Як прикрасити ялинку на Новий рік 2026: головні кольори, тренди та поради

Наближення зимових свят завжди приносить особливу атмосферу очікування дива. Головним символом свята є святкове дерево, тому важливо заздалегідь продумати, як прикрасити ялинку 2026. Символом наступного року буде Червоний Вогняний Кінь, що диктує свої правила в оформленні оселі. Який декор ялинки у 2026 році допоможе створити затишок та налаштуватися на позитивні зміни – читайте в матеріалі СТБ.

Як прикрасити ялинку на Новий рік 2026: кольори

Щоб залучити в дім гармонію, варто знати, на які саме кольори варто звернути увагу. Оскільки стихією року є вогонь, пріоритетними стануть відтінки червоного, золотого та помаранчевого. Проте, щоб залучити достаток та щасливий рік, фахівці радять поєднувати ці яскраві барви з більш спокійними тонами.

Палітра кольорів, як прикрасити ялинку 2026:

Червоний та золотий – класичне поєднання для залучення енергії та багатства.

Теплий бежевий та теракотовий – вони підкреслять природність та створять спокійну атмосферу.

Смарагдовий – додасть розкоші та глибини святковому дизайну.

Ялинка 2026: тренд та поради

Щоб притягнути в дім енергію процвітання, експерти часто радять вішати гроші, монети або палички кориці, які варто перев’язати яскравою червоною стрічкою. Такі особливі деталі на гілках допоможуть активувати фінансовий успіх у новому році.

Зараз дуже популярним залишається теплий мінімалізм: замість перевантаження декором, можна використати лише мерехтливі гірлянди та кілька великих іграшок.

Сучасний дизайн ялинки 2026 фокусується на екологічності, тому можна сміливо обирати прикраси з дерева, м’якого текстилю або вишуканих сухоцвітів.

Ось кілька лайфхаків, як гарно прикрасити ялинку 2026:

Починайте з гірлянд, розміщуючи їх ближче до стовбура для ефекту внутрішнього сяйва.

Використовуйте іграшки різного розміру: більші внизу, а дрібніші — на верхівці.

Додайте символічні фігурки коня, щоб задобрити покровителя року.

Підготувала Ангеліна Десятник

Фото: Unsplash, Pinterest