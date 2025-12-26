Як прикрасити ялинку на Новий рік 2026: кольори та тренди

Як прикрасити ялинку на Новий рік 2026: головні кольори, тренди та поради
Наближення зимових свят завжди приносить особливу атмосферу очікування дива. Головним символом свята є святкове дерево, тому важливо заздалегідь продумати, як прикрасити ялинку 2026. Символом наступного року буде Червоний Вогняний Кінь, що диктує свої правила в оформленні оселі. Який декор ялинки у 2026 році допоможе створити затишок та налаштуватися на позитивні зміни – читайте в матеріалі СТБ.
Як прикрасити ялинку на Новий рік 2026: кольори
Щоб залучити в дім гармонію, варто знати, на які саме кольори варто звернути увагу. Оскільки стихією року є вогонь, пріоритетними стануть відтінки червоного, золотого та помаранчевого. Проте, щоб залучити достаток та щасливий рік, фахівці радять поєднувати ці яскраві барви з більш спокійними тонами.
Палітра кольорів, як прикрасити ялинку 2026:
- Червоний та золотий – класичне поєднання для залучення енергії та багатства.
- Теплий бежевий та теракотовий – вони підкреслять природність та створять спокійну атмосферу.
- Смарагдовий – додасть розкоші та глибини святковому дизайну.
Ялинка 2026: тренд та поради
Щоб притягнути в дім енергію процвітання, експерти часто радять вішати гроші, монети або палички кориці, які варто перев’язати яскравою червоною стрічкою. Такі особливі деталі на гілках допоможуть активувати фінансовий успіх у новому році.
Зараз дуже популярним залишається теплий мінімалізм: замість перевантаження декором, можна використати лише мерехтливі гірлянди та кілька великих іграшок.
Сучасний дизайн ялинки 2026 фокусується на екологічності, тому можна сміливо обирати прикраси з дерева, м’якого текстилю або вишуканих сухоцвітів.
Ось кілька лайфхаків, як гарно прикрасити ялинку 2026:
- Починайте з гірлянд, розміщуючи їх ближче до стовбура для ефекту внутрішнього сяйва.
- Використовуйте іграшки різного розміру: більші внизу, а дрібніші — на верхівці.
- Додайте символічні фігурки коня, щоб задобрити покровителя року.
Підготувала Ангеліна Десятник
