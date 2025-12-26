Проєкти
Як прикрасити ялинку на Новий рік 2026: головні кольори, тренди та поради

26.12.2025

Наближення зимових свят завжди приносить особливу атмосферу очікування дива. Головним символом свята є святкове дерево, тому важливо заздалегідь продумати, як прикрасити ялинку 2026. Символом наступного року буде Червоний Вогняний Кінь, що диктує свої правила в оформленні оселі. Який декор ялинки у 2026 році допоможе створити затишок та налаштуватися на позитивні зміни – читайте в матеріалі СТБ.

Як прикрасити ялинку на Новий рік 2026: кольори та тренди

Як прикрасити ялинку на Новий рік 2026: кольори

Щоб залучити в дім гармонію, варто знати, на які саме кольори варто звернути увагу. Оскільки стихією року є вогонь, пріоритетними стануть відтінки червоного, золотого та помаранчевого. Проте, щоб залучити достаток та щасливий рік, фахівці радять поєднувати ці яскраві барви з більш спокійними тонами.



Палітра кольорів, як прикрасити ялинку 2026:

  • Червоний та золотий – класичне поєднання для залучення енергії та багатства.
  • Теплий бежевий та теракотовий – вони підкреслять природність та створять спокійну атмосферу.
  • Смарагдовий – додасть розкоші та глибини святковому дизайну.



Ялинка 2026: тренд та поради

Щоб притягнути в дім енергію процвітання, експерти часто радять вішати гроші, монети або палички кориці, які варто перев’язати яскравою червоною стрічкою. Такі особливі деталі на гілках допоможуть активувати фінансовий успіх у новому році.





Читайте також: В чому зустрічати Новий рік 2026: кольори та тканини, які привернуть удачу

Зараз дуже популярним залишається теплий мінімалізм: замість перевантаження декором, можна використати лише мерехтливі гірлянди та кілька великих іграшок.

Сучасний дизайн ялинки 2026 фокусується на екологічності, тому можна сміливо обирати прикраси з дерева, м’якого текстилю або вишуканих сухоцвітів.





Ось кілька лайфхаків, як гарно прикрасити ялинку 2026: 

  • Починайте з гірлянд, розміщуючи їх ближче до стовбура для ефекту внутрішнього сяйва.
  • Використовуйте іграшки різного розміру: більші внизу, а дрібніші — на верхівці.
  • Додайте символічні фігурки коня, щоб задобрити покровителя року.

Підготувала Ангеліна Десятник

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ

Фото: Unsplash, Pinterest

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

