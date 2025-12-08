Проєкти
В чому зустрічати Новий рік 2026: кольори та тканини, які привернуть удачу

08.12.2025

Новий 2026 рік пройде під знаком Червоного вогняного Коня — символу свободи, енергії, сили характеру та руху вперед. Вогняний Кінь не терпить одноманітності та пасивності, тому новорічний образ має передавати впевненість, активність і внутрішню гармонію. Правильно підібрані кольори та фактури допоможуть не лише виглядати ефектно, а й символічно задобрити покровителя року. В яких кольорах зустрічати Новий рік 2026 – читайте в матеріалі STB.UA.

В чому зустрічати Новий рік 2026: кольори, фасони та тканини

В якому кольорі зустрічати Новий рік 2026

Стихія Вогняного Коня — це рух, пристрасть і сила рішень, тому колір новорічного образу має підсилювати вашу енергію на старті року. Саме правильна палітра допоможе налаштуватися на успіх, зміни та внутрішню впевненість — ось відтінки, в яких варто зустріти Новий рік 2026:

Червоний та його відтінки — головний вибір року

Червоний — ключовий колір 2026 року. Бордовий, винний, рубіновий, кораловий або яскраво-червоний символізують удачу, пристрасть і готовність до змін. Чим глибший і чистіший відтінок — тим краще він резонує з енергією Вогняного Коня.

Золото, бронза та металік

Металеві відтінки асоціюються з фінансовим зростанням і статусом. Золото, шампань, тепла бронза або латунь можуть бути як основою образу, так і яскравим акцентом — в аксесуарах або деталях.

Зелений — баланс і розвиток

Смарагдовий, трав’яний або глибокий лісовий зелений підтримує гармонію й символізує зростання. Він добре врівноважує вогняні відтінки, додаючи образу спокою та елегантності.

Жовтий і медові тони

Теплі жовті, гірчичні й карамельні відтінки асоціюються з добробутом, оптимізмом і стабільністю — саме тим, що цінує Вогняний Кінь.

Новий рік 2026

В чому зустрічати Новий рік 2026: фасони і тканини

Вогняний Кінь віддає перевагу натуральності та комфорту, тому варто обирати якісні тканини й продумані силуети:

  • шовк, атлас, сатин — для святкового блиску;
  • оксамит — для глибини та розкоші;
  • натуральна бавовна або льон — для стриманіших, але стильних образів;
  • шкіра або екошкіра — сміливий акцент для тих, хто не боїться експериментів.

Образ має бути зручним і «живим», адже кінь не терпить скутості та надмірної суровості.

Яких кольорів варто уникати у новорічну ніч

Новий рік 2026 не варто зустрічати у:

  • повністю чорному образі — він «гасить» енергію;
  • холодних синіх і блакитних відтінках — вони суперечать вогняній стихії;
  • тьмяних сірих і брудно-коричневих тонах, що символізують застій.

Якщо ці кольори й з’являються в образі — лише в поєднанні з яскравими або теплими акцентами.

На Новий рік 2026 обирайте образи, які підкреслюють вашу енергію, впевненість і внутрішній вогонь. Червоний, золотий, зелений і теплі відтінки стануть ідеальними союзниками у рік Вогняного Коня — символу сили, руху й сміливих починань.

Фото: Pexels

