Як спілкуватись з військовими, які мають порушення слуху

Війна залишає чимало відбитків на людині, яка з нею стикнулась. Один із них навіть називають автографом. Так говорять про контузію, або ж якщо говорити більш правильною термінологією — це мінно-вибухова травма, легка черепно-мозкова травма, струс. Одним з наслідків такого ураження може стати й зниження або повна втрата слуху. Лише за даними голови Українського товариства глухих Ірини Чепчиної, сто тисяч українців користуються жестовою мовою, з них 37 тисяч перебувають на обліку. Однак кількість людей, які мають порушення слуху, зокрема через бойові дії, може бути значно більшою. А звідси з’являється й питання, як комунікувати з військовими, які втратили повністю чи частково слух та потребують підтримки рідних та суспільства.

Вікна разом з психологинею та волонтеркою-психологічною консультанткою на прифронтових територіях Інгою Матковською, перекладачкою української жестової мови та співзасновницею ГО Сурдо Школа Альоною Сінявською та ветеранкою і представницею БФ Новий шлях героїв Олександрою, яка частково втратила слух, у рамках тренінгу (Не) чую з фронту розібрались:

як військові переживають втрату слуху часткову чи повну;

які психологічні наслідки має втрата слуху для людини;

як будувати комунікацію з військовими, які втратили слух;

які базові фрази з жестової мови потрібно вивчити, щоб покращити комунікацію;

як можна сприяти адаптації військових до нових умов із втратою слуху.

Миттєвий біль, неймовірний, та кров з вух

Саме так описує перші відчуття після травмування ветеранка Олександра. Дівчина вирушила до військкомату, коли минуло трохи більше, ніж місяць з її 18-річчя. На службу потрапила за півроку та стала зовнішнім пілотом БпЛА. Як говорить сама Олександра, керувала розвідувальним літачком дистанційно та оброблювала інформацію після польотів. Після повернення зі шпиталю до місця дислокації бригади, військова проходила повз локацію, на якій була розташована сирена, що оголошує тривогу.

— Як за сумним сценарієм, під час старту чергової тривоги я була занадто поруч з тією будівлею. Миттєвий біль, неймовірний, та кров з вух. Після цього зрозуміла, що не так все добре, як хотілося б.

Олександра говорить, що не може назвати це загалом втратою слуху, адже вона більше стала чутливою до голосних звуків.

Більшість після порушення слуху ходять в слухових апаратах, а я ж — у навушниках з шумозаглушенням. Голосні звуки стали нестерпними: плач дітей, музиканти, що грають поруч — це все табу для мене на певній дистанції.

Також військова розповідає, що її родина має за звичку голосно говорити та піднімати голос на декілька тонів вище, ніж хтось інший.

Але після того, як дізнались, що у дівчини така проблема, стали тихішими, спокійнішими.

Більше немає перекрикувань з інших кімнат, а до мене легше написати у месенджер, щоб не травмувати мене вчергове.

Які психологічні наслідки має часткова чи повна втрата слуху для людини

Психологиня Інга Матковська згадує, що бувають запити від дружин військових щодо того, як спілкуватися, коли їх чоловік повертається додому: “Я не знаю про що з ним говорити, ми можемо годинами мовчати, він вмикає телевізор кожен раз, коли лягає спати, а я не можу заснути без тиші”. І така зміна у поведінці прослідковується у людини, яка не стикнулась з втратою слуху.

З власного досвіду спілкування з військовими на фронті Інга Матковська пригадує, що найчастіше військові просто хочуть поспілкуватися.

— Згадую одну зі своїх поїздок в листопаді, один з військовослужбовців розповів мені весь свій шлях з початку повномасштабного вторгнення. Наприкінці сказав: “Я не знаю, чи зможу я комусь це розповісти, кожен мій день тут може стати останнім, але тепер ти будеш знати мою історію, знати, що був такий як я, дякую тобі”.

Також один з частих запитів — це моральна втома, сум за родиною та близькими людьми.

Однак людині, яка втратила слух під час бойових дій, доводиться вчитися жити наново. Тому що базові моделі комунікації з навколишнім світом серйозно порушуються і це дійсно стає дуже важким випробування для людської психіки.

Після повернення із зони бойових дій ще деякий час людина не може зрозуміти, що загроза вже позаду, а психіка в зміненому стані. Тому потрібен час для адаптації.

За словами психологині, у людини, яка втратила слух, можуть бути такі психологічні наслідки, як апатія, занепокоєння, невпевненість, неприйняття, що характеризується небажанням людини визнавати погіршення стану. За рахунок цього зменшується соціальна активність та збільшується дратівливість, замкнутість, починається емоційний спад.

Експертка додає, що взагалі в психології є п’ять основних етапів реакції психіки на втрату слуху і кожна людина проходить ці етапи індивідуально. Тому наслідки травми та втрати слуху як часткової, так і повної, для психіки людини можуть бути досить різними. Проте їх можна побороти, якщо проявити емпатію та розуміння й спробувати допомогти близькій людині.

Яким чином можна сприяти адаптації людини до нових умов

Головне — не виділяти людей із погіршеним або відсутністю слуху, не намагатися показати їм, ніби щось не так, — говорить Інга Матковська.

На думку психологині, у спілкуванні важливо встановити зоровий контакт, не відвертатися від людини, не затуляти рукою обличчя.

Потрібно спробувати поставити себе на місце того, хто не може чути сповна: не казати “угу”, коли згодні, а краще кивати.

Для людини, яка частково втратила слух, або має повну втрату слуху, — це важке випробування психологічно.

Людині може бути важко прийняти факт, що вона погано або ж зовсім не чує, тому перший час у неї можуть виникати ілюзії, що втрата слуху тимчасова, і все може повернутися.

Тому, на думку експертки, потрібно не просто переконати людину в реальності проблем зі слухом, але й надати їй вичерпну інформацію щодо того, як можна впоратися з цим станом.

Переконаність в небайдужості родичів і друзів є важливою частиною відновлення соціального статусу та повернення людини в соціум.

Перекладачка української жестової мови Альона Сінявська додає, що важливо насамперед одразу звернутись до фахівця: лікаря-сурдолога, який допоможе зробити ретельне обстеження людині, яка частково чи повністю втратила слух.

Також за потреби можна буде підібрати та налаштувати якісний слуховий апарат, який допоможе людині орієнтуватись в просторі та пристосуватись до нових обставин.

Якісний підбір апарату та ретельне обстеження максимально покращить ефективність адаптації до нових обставин та апарату, навчитись ним користуватися.

Однак підбір слухового апарату може допомогти лише, якщо слух було втрачено не повністю. В іншому випадку, на думку експертки, людина, яка втратила здатність чути, має бути комісована. Паралельно ж мають тривати лікування та реабілітація.

У такому випадку допомогти людині продовжувати комунікувати може альтернатива спілкування — жестова мова.

Труднощі, яких може зазнати людина із втратою слуху

На думку Альони Сінявської, найбільша складність для людини, яка втратила слух, це звісно, не чути інших та бути відокремленим від них.

Крім того, для людини, яка ніколи не думала, що може опинитись у таких обставинах, втрата слуху — це безумовно стресова ситуація, яка доповнюється іншими чинниками, які виводять із рівноваги.

Насамперед експертка радить спробувати запобігти подібним ситуаціям, якщо це можливо, та використовувати усі можливі засоби захисту слуху.

Як будувати комунікацію родині та друзям військових з порушеннями слуху

Перекладачка жестової мови зазначає, що варто згадати про наявність невербальних засобів спілкування: вказівні знаки, емоції, міміка.

На це ми не звертаємо уваги у звичайному житті, але в спілкуванні з людиною, яка втратила слух, згадай та зверни на це увагу.

Також можна вигадати з людиною, яка має порушення слуху, спільні жестові знаки на предмети, якими користується він/вона чи хтось у сімʼї. Можна використовувати у спілкуванні й підготовані заздалегідь малюнки, схеми, піктограми та інші допоміжні засоби.

Робіть ваше спілкування більш цікавим та творчим. Так буде набагато легше людині вийти зі стану стресу.

Що не варто робити рідним, аби не нашкодити військовим з порушенням слуху

Альона Сінявська виділяє декілька простих правил, яких варто дотримуватись у спілкування з людиною, яка втратила повністю чи частково слух, аби не нашкодити їй/йому:

Не нагадуй людині, що тепер він/вона не такі, як були колись. Не питай у людини про те, чи чує він/вона. Не ображайся, якщо він/вона не відреагували на твої слова. Не кричи. Це тільки дратує. Краще чітко та спокійно говорити. Мотивувати людину щось робити з проблемою, але не залишати ситуацію на самоплив. Не нагадуй про ситуацію, у якій сталася травма. Не змушуй людину про це розповідати. Не показуй інформацію з інтернету, що повʼязана з його/її травмою.

Які базові фрази з жестової мови потрібно вивчити

Перекладачка жестової мови насамперед радить вивчити ті жести, які пов’язані саме з людиною, яка втратила частково чи повністю слух.

Потрібно знати, як пояснити речі, якими вона чи він користується у побуті, що стосується хобі чи певних занять, словесна база для комунікації: слова знайомства, привітання.

Як полегшити комунікацію військового з втратою слуху в різних сферах життя

Альона Сінявська рекомендує вдома розподілити все на зони та в кожній з них зробити, наприклад картки: це можуть бути слова, або речення, які використовує людина найбільше.

У спілкуванні між собою можна відпрацювати свої знаки, які полегшать розуміння. Так само на роботі можна вигадати особисто свої знаки, щоб пояснити якісь технічні моменти. Можна також одразу прописати їх, або на картках зробити підказки для кращого розуміння.

Якщо це стосується громадських організацій, то найкраще вивчити жестову мову і людині, яка потребує перекладу, та людині, яка працює в закладі.

Також можна зробити інструкцію, щоб уникнути телефонних дзвінків чи особистої присутності людини. Можна покращити та систематизувати все в онлайн режимі наскільки це можливо. Але це все має бути як допомога, а не вирішення питання.

Що має зробити громадськість для комфорту військових, які мають порушення слуху

Насамперед важливо просто помітити цю людину. Зрозуміти, що в неї є порушення слуху та намагатись передати їй інформацію таким чином, щоб вона її зрозуміла, — говорить Альона Сінявська.

Також потрібно намагатись комунікувати так, щоб людині було комфортно. Наприклад, якщо дуже голосно в приміщенні, тоді потрібно відійти в іншу кімнату. Це потрібно, щоб комунікація була більш зрозумілою для людини, яка буде чути погано або щось говорити, щоб інший шум не заважав їй.

На роботі можна зробити, наприклад, кімнату-офіс, куди людина зможе прийти, яка має в цьому потребу. Або мають бути закриті столи, яку будуть трохи ізолювати зайві звуки.

Також як на робочому місці, так і в будь-яких громадських місцях можна додати картки, малюнки, піктограми, де будуть зазначатися всі ті речі, які наявні в певній послузі, щоб людина з порушенням слуху могла просто вказівним пальцем вказати на те, що їй потрібно.

Чи існує можливість відновити частково слух

Перекладачка жестової мови попереджає, що якщо вже була травма, яка призвела до часткової чи повної втрати слуху, то для відновлення вже немає можливості.

Слух, на жаль, має таку властивість, що він тільки падає. Тому до отримання травми можна і варто проводити профілактику.

Усі люди, які мають у родині військовослужбовців, можуть як мінімум підтримати свою рідну людину тим, що будуть нагадувати берегти слух. Але якщо вже сталася така ситуація, то можна робити профілактику для того, щоб слух як можна довше не падав.

